У Новоросійську сталася пожежа у вантажному терміналі
Потужна пожежа спалахнула у вантажному терміналі порту в Новоросійську
Про це повідомляється у telegram-каналі Крим.Реалії.
Зазначається, що полум'я охопило 1300 квадратних метрів. За даними telegram-каналу Baza, у терміналі горять дерев'яні палети, на яких стояли бочки з пальним маслом. Причини пожежі поки що невідомі.
Telegram-канал ТАСС зазначає, що у ліквідації пожежі залучили 42 людини й 14 одиниць техніки.
Пропагандистські ЗМІ пишуть, що горять піддони, проте місцеві жителі в каналах пишуть, що вогонь перекинувся на бочки з мастилом.
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