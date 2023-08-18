У Новоросійську сталася пожежа у вантажному терміналі

Про це повідомляється у telegram-каналі Крим.Реалії.

Зазначається, що полум'я охопило 1300 квадратних метрів. За даними telegram-каналу Baza, у терміналі горять дерев'яні палети, на яких стояли бочки з пальним маслом. Причини пожежі поки що невідомі.

Telegram-канал ТАСС зазначає, що у ліквідації пожежі залучили 42 людини й 14 одиниць техніки.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що горять піддони, проте місцеві жителі в каналах пишуть, що вогонь перекинувся на бочки з мастилом.