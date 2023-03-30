У Нью-Йорку відкриють міжнародну виставку "Україна. Розп'яття. Трибунал"
У п'ятницю, 31 березня, в американському місті Нью-Йорк відкриють міжнародну виставку про російсько-українську війну "Україна. Розп’яття. Трибунал"
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
Проєкт "Україна. Розп’яття. Трибунал" присвячений заснуванню Спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме РФ за злочин агресії та проводиться напередодні голосування в ООН за резолюцію про його створення.
Повідомляється, що експозицію формують артефакти, зібрані впродовж 2022 року в польових експедиціях до щойно деокупованих українських населених пунктів. У перші дні квітня – на Київщині та Чернігівщині, у вересні й жовтні – на Харківщині та Донеччині, в листопаді – на Херсонщині. Саме тоді було проведено фото-, аудіо- та відеофіксацію свідчень злочинів Росії.
Презентація відбудеться 31 березня в США, за адресою: 866 United Nations Plaza, New York.
Відвідувачі з усього світу побачать понад тисячу експонатів на площі 1,5 тис. кв. метрів.
"Серед експонатів: колона з ворожих одностроїв, черевики й чоботи військовослужбовців-загарбників, які формують п’ятикутну російську зірку, успадковану з радянського періоду", – розповідають в пресслужбі.
Свідчення ґрунтовної підготовки до нападу – карти. Одну з них використовувала російська диверсійно-розвідувальна група, що мала сприяти захопленню Києва. Фотознімки зроблені 8 березня 2022 року, – це розповідь про одну добу життя української столиці на 13-й день війни.
"Геноцид українців підтверджено безліччю поховань та братських могил. Промовисті фото, зроблені в жовтні 2022 року під час музейної експедиції до щойно деокупованого м. Ізюм (Харківщина), є доказом того, що людей жорстоко вбивали незалежно від статі й віку", – коментують ініціативу в МКІП.
В експозиції – також двері з підвалу школи с. Ягідне (Чернігівщина), де майже місяць росіяни утримували понад 360 осіб включно з дітьми та літніми людьми. На дверях – писаний від руки вуглиною календар.
Приділили увагу на виставці й масовому мародерству рашистів.
Довідково. Виставка є частиною проєкту "Україна. Розп’яття" – першої у світі стаціонарної експозиції з артефактів про російсько-українську війну, створеної під час тієї самої війни. Проєкт, уперше відкритий 8 травня 2022 року в Києві, став полем для широкої діяльності на культурно-інформаційному фронті.
- У Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві презентували виставку "Тим часом в домі Ханенків", яка триватиме з 11 березня по 30 квітня.
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