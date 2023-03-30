Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

Проєкт "Україна. Розп’яття. Трибунал" присвячений заснуванню Спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме РФ за злочин агресії та проводиться напередодні голосування в ООН за резолюцію про його створення.

Повідомляється, що експозицію формують артефакти, зібрані впродовж 2022 року в польових експедиціях до щойно деокупованих українських населених пунктів. У перші дні квітня – на Київщині та Чернігівщині, у вересні й жовтні – на Харківщині та Донеччині, в листопаді – на Херсонщині. Саме тоді було проведено фото-, аудіо- та відеофіксацію свідчень злочинів Росії.

Презентація відбудеться 31 березня в США, за адресою: 866 United Nations Plaza, New York.

Відвідувачі з усього світу побачать понад тисячу експонатів на площі 1,5 тис. кв. метрів.

"Серед експонатів: колона з ворожих одностроїв, черевики й чоботи військовослужбовців-загарбників, які формують п’ятикутну російську зірку, успадковану з радянського періоду", – розповідають в пресслужбі.

Свідчення ґрунтовної підготовки до нападу – карти. Одну з них використовувала російська диверсійно-розвідувальна група, що мала сприяти захопленню Києва. Фотознімки зроблені 8 березня 2022 року, – це розповідь про одну добу життя української столиці на 13-й день війни.

"Геноцид українців підтверджено безліччю поховань та братських могил. Промовисті фото, зроблені в жовтні 2022 року під час музейної експедиції до щойно деокупованого м. Ізюм (Харківщина), є доказом того, що людей жорстоко вбивали незалежно від статі й віку", – коментують ініціативу в МКІП.

В експозиції – також двері з підвалу школи с. Ягідне (Чернігівщина), де майже місяць росіяни утримували понад 360 осіб включно з дітьми та літніми людьми. На дверях – писаний від руки вуглиною календар.

Приділили увагу на виставці й масовому мародерству рашистів.

Довідково. Виставка є частиною проєкту "Україна. Розп’яття" – першої у світі стаціонарної експозиції з артефактів про російсько-українську війну, створеної під час тієї самої війни. Проєкт, уперше відкритий 8 травня 2022 року в Києві, став полем для широкої діяльності на культурно-інформаційному фронті.