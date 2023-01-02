Про це повідомляє New York Post.

Зазначається, жінка не змогла потрапити на територію штаб-квартири організації, на місце також викликали співробітники поліції.

"Жінка цього ранку намагалася в'їхати на територію штаб-квартири ООН. Вона не змогла цього зробити. Якоїсь загрози ООН не було. Поліція прибула на місце і розібралася з інцидентом", - сказали в ООН.

Поліція Нью-Йорка зауважила, що жінка не намагалася навмисно протаранити ворота штаб-квартири.

"У неї був психічний розлад", - повідомило джерела видання в поліції.

Woman having 'psychiatric episode' pulls up to UN gates, refuses to leave car: NYPD https://t.co/BxldAjhJ69 pic.twitter.com/ktUd4d7DNN — New York Post (@nypost) January 1, 2023

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