У Нью-Йорку жінка на автівці намагалася потрапити на територію штаб-квартири ООН
Вранці 1 січня 53-річна жінка намагалася в'їхати машиною на територію закритої на свята штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку
Про це повідомляє New York Post.
Зазначається, жінка не змогла потрапити на територію штаб-квартири організації, на місце також викликали співробітники поліції.
"Жінка цього ранку намагалася в'їхати на територію штаб-квартири ООН. Вона не змогла цього зробити. Якоїсь загрози ООН не було. Поліція прибула на місце і розібралася з інцидентом", - сказали в ООН.
Поліція Нью-Йорка зауважила, що жінка не намагалася навмисно протаранити ворота штаб-квартири.
"У неї був психічний розлад", - повідомило джерела видання в поліції.
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