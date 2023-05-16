У Одесі знайшли повішеного військового
Уночі 16 травня в одному із готелів Одесі знайшли повішеним військового
Про це заявив заступник начальника відділу комунікації поліції в Одеській області Олександр Лебецький у коментарі УП.
Відкрито провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".
Зараз триває слідство, поліція встановлює всі обставини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.24
Купівля 37.24Продаж 37.8
-
EUR
Купівля 40.48Продаж 41.42
- Актуальне
- Важливе