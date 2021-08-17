У одеському таборі "Молода гвардія" запровадили карантин через 40 дітей, у яких виявили коронавірус
Медики зафіксували інфікування коронавірусом у 42-х дітей і двох вихователів центру "Молода гвардія"
Про це повідомили Укрінформу в департаменті охорони здоров’я Одеської ОДА.
"Станом на 17 серпня виявлено інфікування COVID-19 у 42-х дітей і 2-х вихователів дитячого закладу", - зазначила речниця Людмила Мельничук.
У таборі запроваджений карантин.
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