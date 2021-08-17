У одеському таборі "Молода гвардія" запровадили карантин через 40 дітей, у яких виявили коронавірус

Про це повідомили Укрінформу в департаменті охорони здоров’я Одеської ОДА.

"Станом на 17 серпня виявлено інфікування COVID-19 у 42-х дітей і 2-х вихователів дитячого закладу", - зазначила речниця Людмила Мельничук.

У таборі запроваджений карантин.