Про це подоляк заявив у етері Freedom.

За його словами, пропозиція президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора про негайне припинення вогню між Україною та РФ передбачає, що сторони зупиняться на нинішніх територіях, тому є неприйнятною.

"Учора прозвучала офіційна позиція президента Мексики Лопеса Обрадора, який зафіксував російські позиції, що треба негайно припинити вогонь і розпочати переговори. У такому випадку Росія продовжуватиме влаштовувати "Бучі" і "Маріуполі" на захоплених територіях. І таких несподіваних ініціаторів досить багато", - сказав Подоляк.

Він додав, що Росія намагається просувати ООН стратегію дрібних переговорів та розв'язання окремих питань, яка веде до заморожування конфлікту.

"Якщо зараз заморозити війну, то Україна отримає новий її виток із новою інтенсивністю, коли Росія вирішить питання з переоснащенням та поповненням резервів", - пояснив Подоляк.

17 вересня стало відомо, що Мексика пропонує план створення "Комітету з діалогу та миру" для негайного припинення бойових дій в Україні.

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