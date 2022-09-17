Мексика в ООН запропонує план досягнення п'ятирічного перемир'я в Україні
Мексика в ООН запропонує план створення "Комітету з діалогу та миру" для негайного припинення бойових дій в Україні
Про це передає CNN з посиланням на заяву президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора під час промови на військовому параді до Дня незалежності країни.
За його словами, ініціатива буде спрямована на досягнення перемир'я щонайменше на 5 років "задля миру між усіма націями". Міністр закордонних справ Марсело Ебрард на засідання Генасамблеї ООН запропонує план створення "Комітету з діалогу та миру" для негайного припинення бойових дій в Україні.
Обрадор зазначив, що план дозволить присвятити час "вирішенню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які стосуються народів світу".
Пропозиція Мексики передбачає, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступлять посередниками в комітеті.
Президент Мексики висловив надію, що це дасть початок прямим переговорам між лідерами України та Росії.
Обрадор також розкритикував антиросійські санкції та "масове постачання" зброї в Україну, назвавши їх "діями, які сприяли тяглому протистоянню, додатковою порцією ірраціональності".
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