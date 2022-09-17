Мексика в ООН запропонує план досягнення п'ятирічного перемир'я в Україні

Про це передає CNN з посиланням на заяву президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора під час промови на військовому параді до Дня незалежності країни.

За його словами, ініціатива буде спрямована на досягнення перемир'я щонайменше на 5 років "задля миру між усіма націями". Міністр закордонних справ Марсело Ебрард на засідання Генасамблеї ООН запропонує план створення "Комітету з діалогу та миру" для негайного припинення бойових дій в Україні.

Обрадор зазначив, що план дозволить присвятити час "вирішенню значних і серйозних економічних і соціальних проблем, які стосуються народів світу".

Пропозиція Мексики передбачає, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступлять посередниками в комітеті.

Президент Мексики висловив надію, що це дасть початок прямим переговорам між лідерами України та Росії.

Обрадор також розкритикував антиросійські санкції та "масове постачання" зброї в Україну, назвавши їх "діями, які сприяли тяглому протистоянню, додатковою порцією ірраціональності".

6 вересня президент США Джо Байден заявив, що Росію не слід визнавати спонсором тероризму. Оголошення Росії державою-спонсором тероризму змусить уряд США обмежувати іноземну допомогу, скоротити експорт та продаж оборонних товарів, встановлювати контроль над експортом товарів подвійного призначення та багато іншого.

17 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що визнання Росії державою - спонсором тероризму матиме непередбачувані наслідки.

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