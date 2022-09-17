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Блінкен пояснив, чому США не визнають РФ державою - спонсором тероризму

17 вересня, 2022 субота
07:01
Світ Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що визнання Росії державою - спонсором тероризму матиме непередбачувані наслідки

Про це повідомляє Державний департамент США.  

"Я думаю, ви обізнані про нашу позицію, зокрема, про визначення Росії як держави - спонсора тероризму. Практично всі покарання, санкції та тиск, які можуть бути застосовані, ми вже застосовуємо. Тож із практичного погляду на те, що таке визнання може дати, ми вже робимо. Санкції мають великий вплив на Росію, який зростає з кожним днем. Це ставатиме все важчим і важчим тягарем.", - висловив переконання Блінкен. 

Він додав, що США шукають нові механізми визнання Росії державою-спонсором тероризму, які дозволять уникнути непередбачуваних наслідків. 

"Визнання може мати непередбачені наслідки, які не лише не принесуть користі, але й будуть шкідливими. Але ми зараз працюємо з конгресом, щоб побачити, чи є інший шлях вперед, який досягне того, що можна досягти за допомогою визначення державою-спонсором тероризму без будь-яких небажаних наслідків, які зроблять це більше контрпродуктивним, ніж продуктивним", - зазначив Блінкен. 

  • 6 вересня президент США Джо Байден заявив, що Росію не слід визнавати спонсором тероризму.

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Україна
Росія
тероризм
війна з Росією
США
Ентоні Блінкен
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