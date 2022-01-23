У Офісі президента відреагували на заяву МЗС Британії про плани Росії поставити Мураєва на чолі окупаційної влади

Про це Подоляк заявив у коментарі Reuters.

За його словами, серед українців є сумніви щодо того, чи не є Мураєв "надто недолугою фігурою", щоб Кремль вибрав його керувати країною. Водночас він зауважив, що Росія і раніше підтримувала "незначні постаті" на керівних посадах на окупованих територіях Донбасу та Криму.

"Тому до цієї інформації слід поставитися максимально серйозно", – сказав Подоляк.

У коментарі LIGA.net Подоляк зазначив, що інформацію варто оцінювати з точки зору того, що при плануванні агресивних дій Росія може робити ставку на людей, схильних до колаборації.

"Якісь прізвища можуть виглядати недолуго, якісь несподівано, якісь викликати острах. Але загалом це все специфічні люди, які однаково поєднані невизнанням національних прагнень України та особистим політичним цинізмом", – пояснив Подоляк.

Він додав, що СБУ уважно аналізує кожен крок осіб, у яких може виникнути чи вже виникло бажання поставити українські інтереси на політичний торг.