У Офісі президента відреагували на заяву МЗС Британії про плани Росії поставити Мураєва на чолі окупаційної влади
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що до інформації МЗС Британії про плани РФ поставити Євгена Мураєва на чолі окупаційної влади слід поставитися серйозно
Про це Подоляк заявив у коментарі Reuters.
За його словами, серед українців є сумніви щодо того, чи не є Мураєв "надто недолугою фігурою", щоб Кремль вибрав його керувати країною. Водночас він зауважив, що Росія і раніше підтримувала "незначні постаті" на керівних посадах на окупованих територіях Донбасу та Криму.
"Тому до цієї інформації слід поставитися максимально серйозно", – сказав Подоляк.
У коментарі LIGA.net Подоляк зазначив, що інформацію варто оцінювати з точки зору того, що при плануванні агресивних дій Росія може робити ставку на людей, схильних до колаборації.
"Якісь прізвища можуть виглядати недолуго, якісь несподівано, якісь викликати острах. Але загалом це все специфічні люди, які однаково поєднані невизнанням національних прагнень України та особистим політичним цинізмом", – пояснив Подоляк.
Він додав, що СБУ уважно аналізує кожен крок осіб, у яких може виникнути чи вже виникло бажання поставити українські інтереси на політичний торг.
- Нагадаємо, 23 січня британське МЗС оприлюднило імена осіб, яких Кремль готовий зробити маріонетковими керівниками України у випадку збройного вторгнення.
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