У окупованому росіянами Бердянську "заступником мера" "призначили" місцевого двірника, - ОВА
На Запоріжжі в тимчасово окупованому росіянами Бердянську "заступником мера" "призначили" місцевого двірника
Про це повідомляється на офіційному каналі Запорізької ОВА.
За попередніми даними, в тимчасово окупованому російськими військами Бердянську самопроголошений "мер" Сауленко "призначив" своїм заступником місцевого колаборанта Самойленка Микиту Івановича. Як стало відомо, раніше чоловік працював двірником в КП "БердянськЕкоТранс".
"Себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з каміннями", - зазначає ОВА.
Повідомляється, що Самойленко "обійняв посаду" заступника так званого мера щодо питань архітектури. Наразі за вказівкою Сауленка "заступник мера" займається підготовкою пам'ятних місць Бердянська до святкування Дня Перемоги 9 травня, а саме - прикрашає клумби та білить бордюри.
ОВА повідомляє, що від початку вторгнення окупантів до міста, Самойленко відразу перейшов на бік ворога та добровільно погодився на співпрацю із ним.
- Нагадаємо, що 30 березня заступниці голови Бердянської РДА оголосили про підозру через співпрацю з окупантами
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