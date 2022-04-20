У окупованому росіянами Бердянську "заступником мера" "призначили" місцевого двірника, - ОВА

Про це повідомляється на офіційному каналі Запорізької ОВА.



За попередніми даними, в тимчасово окупованому російськими військами Бердянську самопроголошений "мер" Сауленко "призначив" своїм заступником місцевого колаборанта Самойленка Микиту Івановича. Як стало відомо, раніше чоловік працював двірником в КП "БердянськЕкоТранс".



"Себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з каміннями", - зазначає ОВА.



Повідомляється, що Самойленко "обійняв посаду" заступника так званого мера щодо питань архітектури. Наразі за вказівкою Сауленка "заступник мера" займається підготовкою пам'ятних місць Бердянська до святкування Дня Перемоги 9 травня, а саме - прикрашає клумби та білить бордюри.



ОВА повідомляє, що від початку вторгнення окупантів до міста, Самойленко відразу перейшов на бік ворога та добровільно погодився на співпрацю із ним.



Нагадаємо, що 30 березня заступниці голови Бердянської РДА оголосили про підозру через співпрацю з окупантами