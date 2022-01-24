У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації РФ

Про це повідомив нардеп, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко у Telegram.



"Повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи успішно оскаржені! При 30 необхідних голосах ми набрали 49", - написав він.



Гончаренко додав, що тепер ПАРЄ підготують доповідь про повноваження російської делегації. Заплановано, що остаточне рішення ухвалять у середу, 26 січня.



"Також українська делегація оскаржила повноваження російської ще й з процедурних підстав - адже російський парламент обраний голосами, в тому числі окупованого Криму і жителів Донбасу. За це проголосували 47 делегатів ПАРЄ при необхідних 10", - зазначив він.



Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що Україна планує оскаржити повноваження депутата Держдуми РФ Петра Толстого як віцепрезидента ПАРЄ.