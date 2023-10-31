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У Парижі поліція вистрілила у жінку, яка погрожувала підірвати себе на станції метро

31 жовтня, 2023 вiвторок
16:25
Світ париж поліція

У Парижі правоохоронці вистрілили у жінку, одягнену в паранджу, яка кричала "Аллах Акбар" та погрожувала підірвати себе на станції метро

Про це пише ВВС.

За даними видання, це сталося на станції метро Bibliothèque François-Mitterrand. Коли жінка відмовилася виконувати накази поліції, правоохоронці вісім разів відкривали вогонь.

"Поліція побоювалася за свою безпеку", - додало джерело видання.

Наразі вона перебуває у лікарні у критичному, проте стабільному стані.

Речник уряду Олів'є Веран повідомив, що раніше жінка вже була засуджена за погрози військовослужбовцям, які брали участь у військовій операції із захисту конфіденційних об'єктів від терористичних атак.

Влада почала два розслідування. Одне – щодо дій жінки, а друге – щоб визначити, чи правомірним було застосування поліцейськими вогнепальної зброї.

Франція
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