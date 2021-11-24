У Парижі за €11 млн продали чернетку Ейнштейна

Про це повідомляє BBC.



Це один з двох збережених досьогодні рукописів, у якому міститься робота Альберта Ейнштейна над теорією відносності.

Розрахунки були написані Ейнштейном і швейцарським фізиком Мішелем Бесо в 1913 - 1914 рр. Саме Мішель Бесо зберіг чернетку. Вона складається з 54 сторінок і містить розрахунки, написані чорною ручкою.



"Ейнштейн - той, хто зберігав дуже мало нотаток, тому сам факт, що рукопис зберігся й потрапив до нас, уже робить його надзвичайним", - наголосив фахівець аукціонного Будинку Вінсент Беллой.



Він зазначив, що документ демонструє помилки Ейнштейна в ході формулювання теорії відносності.

Рукопис був проданий на паризькому аукціоні Christie's за рекордні €11 млн. Ім'я покупця не розкривають.Довідка: Теорія відносності - твердження, в основі якого лежить принцип еквівалентності, згідно з яким не існує фізичного експерименту, що би міг відрізнити дію однорідного гравітаційного поля на спостерігача від його рівноприскореного руху.

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