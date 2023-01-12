У Пентагоні "дуже сумніваються", що Китай нападе на Тайвань
Міністр оборони США Ллойд Остін засумнівався, що Китай найближчим часом почне військову агресію проти Тайваню,.
Про це пише Reuters.
Виступаючи перед журналістами, Ллойд Остін сказав, що справді останнім часом спостерігається висока військова активність Китаю навколо Тайваню. Це стосується насамперед дій військового флоту.
Водночас Остін наголосив, що "дуже сумнівається" у можливому початку війни Китаю проти Тайваню найближчим часом.
- Нагадаємо, напередодні очільник Пентагону заявив, що повідомлення РФ про взяття Соледара не мають підтверджень.
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