У Пентагоні попереджають про можливі перерви у поставках зброї для України

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

Американський Сенат повинен ухвалити рішення щодо продовження допомоги Києву до 19 травня, аби уникнути зупинок у поставках необхідного українській армії озброєння.

"Це не означає, що 20 травня все зупиниться. Але якщо ми не отримаємо ці повноваження найближчим часом, – пояснює Кірбі, – може бути бульбашка, період часу, протягом якого просто нічого не рухається. Ми хочемо переконатися, що цього вдасться уникнути".

Як попередньо зазначав Джон Кірбі, оборонне відомство США готове ще кілька тижнів постачати допомогу Україні з попереднього пакета, бо має досі нереалізований транш на $150 млн, затверджений минулого тижня, а також ще $100 млн залишку.

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