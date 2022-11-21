У Пентагоні впевнені, що ЗСУ готові до війни взимку набагато краще, ніж РФ

Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав на брифінгу в Індонезії, передає CNN.

Під час виступу він повторив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

"Важко передбачити, як розвиватимуться події і в які терміни, але ми підтримуватимемо Україну доти, доки буде потрібно. У центрі уваги США — підтримка України", — сказав Остін.

Глава Пентагону вважає, що Україна буде готова до бойових дій взимку і буде в "набагато кращому стані, ніж її противники", завдяки підтримці США.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що Росія зазнала поразки у кожній своїй цілі, яку вона ставила у повномасштабній війні проти України.

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