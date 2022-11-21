У Пентагоні впевнені, що ЗСУ готові до війни взимку набагато краще, ніж РФ
Збройні Сили України будуть готові до війни взимку "набагато краще", ніж російська армія
Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав на брифінгу в Індонезії, передає CNN.
Під час виступу він повторив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".
"Важко передбачити, як розвиватимуться події і в які терміни, але ми підтримуватимемо Україну доти, доки буде потрібно. У центрі уваги США — підтримка України", — сказав Остін.
Глава Пентагону вважає, що Україна буде готова до бойових дій взимку і буде в "набагато кращому стані, ніж її противники", завдяки підтримці США.
- Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що Росія зазнала поразки у кожній своїй цілі, яку вона ставила у повномасштабній війні проти України.
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