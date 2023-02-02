У Пентагоні вважають, що Україна навряд чи поверне Крим найближчим часом, - Politico
ЗСУ навряд чи зможуть найближчим часом звільнити окупований Росією Крим, незважаючи на те, що влада вважає повернення півострова однією зі своїх головних цілей
Про це пише Politico.
За даними видання, на цій думці зійшлися четверо високопоставлених чиновників Пентагону на секретному брифінгу.
"Незрозуміло, що спонукало учасників брифінгу до такої оцінки. Але чітким свідченням, переданим трьома людьми, які безпосередньо знайомі зі змістом брифінгу в четвер, було те, що Пентагон не вірить, що Україна має — або скоро матиме — здатність витіснити російські війська з півострова, який Москва захопила майже десять років тому", - пише ЗМІ.
Четвертий чиновник сказав, що брифінг був двозначним, але суть залишається в тому, що перемога України в наступі з метою повернути собі незаконно анексовану територію не гарантована.
За інформацією ЗМІ, серед доповідачів були заступниця помічника міністра оборони з Росії, України та Євразії Лора Купер та начальник оперативного відділу Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс.
"Ми не збираємося коментувати закриті секретні брифінги, а також не будемо говорити про гіпотетику чи спекулювати на потенційних майбутніх операціях", – сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх.
"З точки зору здатності України воювати та повертати собі суверенну територію, її видатна ефективність у відсічі російській агресії та постійна адаптивність на полі бою говорять самі за себе", - додала вона.
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ в змозі повернути окупований Росією Крим до літа поточного року.
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