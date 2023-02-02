Про це пише Politico.

За даними видання, на цій думці зійшлися четверо високопоставлених чиновників Пентагону на секретному брифінгу.

"Незрозуміло, що спонукало учасників брифінгу до такої оцінки. Але чітким свідченням, переданим трьома людьми, які безпосередньо знайомі зі змістом брифінгу в четвер, було те, що Пентагон не вірить, що Україна має — або скоро матиме — здатність витіснити російські війська з півострова, який Москва захопила майже десять років тому", - пише ЗМІ.

Четвертий чиновник сказав, що брифінг був двозначним, але суть залишається в тому, що перемога України в наступі з метою повернути собі незаконно анексовану територію не гарантована.

За інформацією ЗМІ, серед доповідачів були заступниця помічника міністра оборони з Росії, України та Євразії Лора Купер та начальник оперативного відділу Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

"Ми не збираємося коментувати закриті секретні брифінги, а також не будемо говорити про гіпотетику чи спекулювати на потенційних майбутніх операціях", – сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

"З точки зору здатності України воювати та повертати собі суверенну територію, її видатна ефективність у відсічі російській агресії та постійна адаптивність на полі бою говорять самі за себе", - додала вона.