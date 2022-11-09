Про це в Telegram повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг та Криворізький район. Про вибухи. Важливо! Район Лозуватки радіус до 10 км від даного населеного пункту. Найбільш ймовірно "Смерч" або "Торнадо С". Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів! Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми, не беремо в руки блискучі циліндрики!", - пише Вілкул.

У Кривому Розі Дніпропетровської області під час ракетної атаки 31 жовтня ворожа ракета влучила в промислове підприємство.

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