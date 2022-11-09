У передмісті Кривого Рогу прогриміли вибухи. Імовірно, Росія обстріляла район касетними снарядами
Ввечері, 9 листопада, у передмісті Кривого Рогу Дніпропетровської області прогриміли вибухи
Про це в Telegram повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг та Криворізький район. Про вибухи. Важливо! Район Лозуватки радіус до 10 км від даного населеного пункту. Найбільш ймовірно "Смерч" або "Торнадо С". Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів! Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми, не беремо в руки блискучі циліндрики!", - пише Вілкул.
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