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У передмісті Вашингтона вибухнув будинок: поліція хотіла провести обшук, мешканець стріляв із ракетниці

5 грудня, 2023 вiвторок
07:14
Світ Прапор США

Уночі вівторка, 5 грудня, у передмісті американського Вашингтона в одному з житлових будинків стався потужний вибух. Повідомляється, що поліціянти хотіли провести обшук, але мешканець будинку почав стріляти із ракетниці

Про це пише BBC.

Перед вибухом в Арлінгтоні, штат Вірджинія, поліція повідомила, що хтось зсередини будинку вистрілив, коли поліціянти намагалися увійти.

"Коли поліцейські намагалися провести обшук за місцем проживання підозрюваного, він зробив кілька пострілів усередині будинку. Згодом у житловому будинку стався вибух, правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини", - повідомили у поліції.

Наразі невідомо, чи був підозрюваний поранений, чи його затримали.

Один з очевидців написав у соцмережі Х, що бачив перед вибухом кілька спалахів.

"Схоже на те, що ракети запускають", - сказав він.

  • Напередодні також до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку, внаслідок чого загинув його власник. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонації гранати.

поліція
США
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