У передмісті Вашингтона вибухнув будинок: поліція хотіла провести обшук, мешканець стріляв із ракетниці

Про це пише BBC.

Перед вибухом в Арлінгтоні, штат Вірджинія, поліція повідомила, що хтось зсередини будинку вистрілив, коли поліціянти намагалися увійти.

"Коли поліцейські намагалися провести обшук за місцем проживання підозрюваного, він зробив кілька пострілів усередині будинку. Згодом у житловому будинку стався вибух, правоохоронці продовжують з’ясовувати обставини", - повідомили у поліції.

Наразі невідомо, чи був підозрюваний поранений, чи його затримали.

Один з очевидців написав у соцмережі Х, що бачив перед вибухом кілька спалахів.

"Схоже на те, що ракети запускають", - сказав він.