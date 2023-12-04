У приватному секторі Києва внаслідок вибуху загинув чоловік
4 грудня, близько 16:50, до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку. Внаслідок вибуху загинув власник будинку. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонації гранати
Про це повідомляє поліція Києва.
"Сьогодні, близько 16:50, до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Замковецькій. За викликом були негайно скеровані слідчо-оперативна група районного управління, співробітники ДСНС та лікарі", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув власник помешкання - киянин, 1950 року народження.
Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонації гранати на подвір’ї біля будинку. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із додатковою відміткою "нещасний випадок").
Поліція продовжує працювати на місці події та зʼясовувати всі обставини. Інцидент зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції.
- Увечері неділі, 19 листопада, у квартирі у Дніпровському районі столиці вибухнула граната. Унаслідок цього загинув військовий та жінка, є поранений.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.69 Купівля 36.69Продаж 37.34
- EUR Купівля 39.81Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе