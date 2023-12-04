У приватному секторі Києва внаслідок вибуху загинув чоловік

Про це повідомляє поліція Києва.

"Сьогодні, близько 16:50, до поліції Києва надійшла інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Замковецькій. За викликом були негайно скеровані слідчо-оперативна група районного управління, співробітники ДСНС та лікарі", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув власник помешкання - киянин, 1950 року народження.

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонації гранати на подвір’ї біля будинку. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із додатковою відміткою "нещасний випадок").

Поліція продовжує працювати на місці події та зʼясовувати всі обставини. Інцидент зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції.