У Перу оголосили президента Мексики персоною нон ґрата
Комісія з міжнародних справ Конгресу Перу оголосила персоною нон ґрата президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора через його критичні висловлювання щодо чинної влади республіки
Про це повідомили у пресслужбі Конгресу в Twitter.
"Одинадцятьма голосами "за" комісія з міжнародних справ схвалила резолюцію, яка засуджує заяви президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора і оголошує його персоною нон ґрата", - йдеться у повідомленні.
Далі цю справу має розглянути пленум Конгресу.
Раніше Лопес Обрадор назвав узурпатором президента Перу Діну Болуарте. Він заявив, що Мехіко не передаватиме Лімі головування у Тихоокеанському альянсі. На думку мексиканського лідера, Болуарте прийшла до влади незаконним шляхом, оскільки колишнього очільника держави Педро Кастільйо усунули несправедливо.
- Обраний у липні 2021 року з невеликим відривом у другому турі виборів, Кастільйо стикнувся з низкою розслідувань, які розпочала прокуратура щодо використання ним становища для отримання вигоди для себе, своєї родини та найближчих союзників. Проти нього порушені п'ять кримінальних справ за звинуваченнями в організації корупційних схем під час перебування на посаді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе