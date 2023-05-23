У Перу оголосили президента Мексики персоною нон ґрата

Про це повідомили у пресслужбі Конгресу в Twitter.

"Одинадцятьма голосами "за" комісія з міжнародних справ схвалила резолюцію, яка засуджує заяви президента Мексики Андреса Лопеса Обрадора і оголошує його персоною нон ґрата", - йдеться у повідомленні.

Далі цю справу має розглянути пленум Конгресу.

Раніше Лопес Обрадор назвав узурпатором президента Перу Діну Болуарте. Він заявив, що Мехіко не передаватиме Лімі головування у Тихоокеанському альянсі. На думку мексиканського лідера, Болуарте прийшла до влади незаконним шляхом, оскільки колишнього очільника держави Педро Кастільйо усунули несправедливо.