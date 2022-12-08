Про це повідомляє CNN.

Очікується, що функції глави держави виконуватиме віцепрезидентка Діна Болуарте, але для цього їй потрібно заручитися міжпартійною підтримкою.

Більшість зі 101 члена перуанського Конгресу, що включає 130 осіб, проголосували за імпічмент після спроби Кастільйо розпустити парламент і створити надзвичайний уряд.

Його дії також засудили багато країн, зокрема США закликали президента "скасувати своє рішення й дозволити демократичним інститутам Перу функціонувати відповідно до конституції".

Обраний у липні 2021 року з невеликим відривом у другому турі виборів, Кастільйо стикнувся з низкою розслідувань, які розпочала прокуратура щодо використання ним становища для отримання вигоди для себе, своєї родини та найближчих союзників. Проти нього порушені п'ять кримінальних справ за звинуваченнями в організації корупційних схем під час перебування на посаді.

Кастільйо неодноразово заперечував усі звинувачення й заявляв про свою готовність співпрацювати з будь-яким слідством.

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