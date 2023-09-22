Підрив на боєприпасі для БПЛА. Таких випадків у моєму ближньому колі пілотів дронів повно.

Я ще минулої весни проходив тренінг з перероблення боєприпасів від АГС під скиди. Все виглядало досить надійно, але для себе взяв правило займатися цим лише у виняткових випадках. І, як свідчить чужа і власна практика – абсолютно правильно.

Колеги гинуть і калічаться масово.

Словом, прошу побажати мисленно здоров’я Олександру.

Одного разу в коридорах високих інстанцій випадково зустрів Неїжпапу, командувача Військово-Морських сил ЗСУ. Придушив у собі бажання кинутися йому в ноги і просити визволити мене з суші. Відчуваю, що, позбавлена моря, душа моя висихає, а тіло передчасно старіє, без пуття і користі.

У підрозділі, котрим ми весною 2014 вирушили на схід воювати, більшість загинули. По цій статистиці, виходить, що я – довгожитель і щасливець.

Дуже хочеться, при житті чи після, стати якоюсь військово-морською силою. Думаю, у мене б вийшло.

Джерело

Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.