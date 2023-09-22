У підрозділі я - довгожитель і щасливець
Веду статистику – рахую поранення і смерті у тому підрозділі, котрим ми весною 2014 вирушили на Схід воювати. На днях довідався, що ще один із нас загримів у реанімацію, переніс дві операції, і на пів року вибув зі строю
Підрив на боєприпасі для БПЛА. Таких випадків у моєму ближньому колі пілотів дронів повно.
Я ще минулої весни проходив тренінг з перероблення боєприпасів від АГС під скиди. Все виглядало досить надійно, але для себе взяв правило займатися цим лише у виняткових випадках. І, як свідчить чужа і власна практика – абсолютно правильно.
Колеги гинуть і калічаться масово.
Словом, прошу побажати мисленно здоров’я Олександру.
Одного разу в коридорах високих інстанцій випадково зустрів Неїжпапу, командувача Військово-Морських сил ЗСУ. Придушив у собі бажання кинутися йому в ноги і просити визволити мене з суші. Відчуваю, що, позбавлена моря, душа моя висихає, а тіло передчасно старіє, без пуття і користі.
У підрозділі, котрим ми весною 2014 вирушили на схід воювати, більшість загинули. По цій статистиці, виходить, що я – довгожитель і щасливець.
Дуже хочеться, при житті чи після, стати якоюсь військово-морською силою. Думаю, у мене б вийшло.
Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ
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