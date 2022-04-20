У підвалі Маріуполя загинула 91-річна Ванда Обʼєдкова, яка пережила Голокост та Другу світову

Про це повідомляє Музей Аушвіц-Біркенау у твітері.



"У 10 років Ванда Семенівна Обʼєдкова пережила німців, сховавшись у підвалі в Маріуполі.

Через 81 рік вона померла в підвалі того ж міста як жертва жахливої війни, ховаючись від росіян", - йдеться у твіті.



У жовтні 1941 року німецькі нацисти розстріляли сімʼю Ванди Семенівни на околицях Маріуполя. Самій Ванді вдалося сховатися від убивць в одному із підвалів.Як повідомляє представництво Аушвіц-Біркенау, протягом останніх двох тижнів життя 91-річна Ванда Семенівна не могла навіть встати від виснаження. Вона померла 4 квітня під російськими обстрілами у одному із маріупольських підвалів.Донька Лариса, якій пізніше вдалося врятуватися із блокадного міста, залишалася із матірʼю поруч до останнього моменту.Після смерті мами Лариса та її чоловік, ризикуючи життям, поховали Об’єдкову під безперервними обстрілами у громадському парку менш ніж за кілометр від Азовського моря."Кожного разу, коли падала бомба, вся будівля тряслася. Мама говорила, що не памʼятає нічого подібного під час Великої Вітчизняної війни", - згадує донька.