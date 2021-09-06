У питанні децентралізації виходимо на фінальний текст, - Стефанчук про зміни до Конституції
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що питанням №1 змін до Конституції є децентралізація
Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
У питанні децентралізації влада виходить на фінальний текст змін. За його словами, "дійшли згоди вже практично з усіх параметрів, лишилися кілька нюансів".
“Зокрема: чи буде статус юридичної особи в територіальних громад. В умовах України юридична особа керується не тільки Конституцією, але й іншим законодавством, зокрема - цивільним”, - зазначив Стефанчук.
Стефанчук пояснив, що в такому випадку слід врахувати можливі наслідки щодо проявів сепаратизму.
Крім цього, є різні позиції щодо питань: залишати чи не залишати районні ради, чи є голова органом, чи посадовою особою, бо "тут виникає ціла низка проблем щодо наділення його повноваженнями".
"Важливим є також розв'язання питань щодо процедури розпуску та низка інших. І тому нам треба розв'язати ці питання, щодо яких у нас уже висловлені всі аргументи. Просто необхідно ухвалити політичне рішення", - вважає він.
Стефанчук сподівається, що приблизно до кінця вересня законопроект буде внесений до Верховної Ради.
"Зараз стоїть питання завершення юридичного шліфування тексту. І я дуже сподіваюся, що до Дня місцевого самоврядування (7 грудня, - ред.), ми вже спробуємо це питання на якійсь стадії вирішити", - вважає він.
За словами Стефанчука, для змін до Конституції необхідно дві сесії.
"Це означає, що якщо ми на цій сесії його ухвалимо в першому читанні, то вже в лютому зможемо проголосувати за нього в другому", - розповів він.
- Стефанчук також заявив, що нардепи можуть розглянути законопроєкт про місцевий референдум цієї осені.
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