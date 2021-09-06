Стефанчук: Рада цієї осені може розглянути законопроєкт про місцевий референдум
Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що нардепи можуть розглянути законопроєкт про місцевий референдум цієї осені
Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Я дуже сподіваюся, що цієї осені ми його (закон про місцевий референдум - ред.) обов'язково винесемо в зал для ухвалення за основу. Ми проводили громадське обговорення, зараз аналізуємо ті пропозиції, які отримали від людей. І потім вже, враховуючи ці пропозиції, ми його доопрацюємо до другого читання", - наголосив Стефанчук.
Він зазначив, що в цей закон було закладено велику кількість запобіжників, аби "не допустити сепаратизму та інших негативних явищ", щоби місцевий референдум використовувався для блага громад.
Стефанчук зауважив, що це також і стосується закону про всеукраїнський референдум.
"І громада повинна теж мати дієвий інструмент впливу на місцеве самоврядування. Ось це важливо - дати реальний дієвий механізм, стоп-кран чи паличку погонича. Там вже, зрозуміло, менше вимог, але ми прописали все необхідне", - сказав віце-спікер ВР.
Стефанчук додав, що документ передбачає можливість оголошувати недовіру і звільняти мера, розпускати Раду, тобто не тільки розв'язання питань господарки, а й реальний вплив на те чи інше рішення політичне, кадрове місцевого рівня.
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