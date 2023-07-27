У Південній Америці масово вимирають пінгвіни. Гіпотези науковців

Про це інформує ScienceAlert.

Зокрема, лише у липні на пляжі Уругваю викинуло дві тисячі магелланових пінгвінів з порожніми шлунками й тонкими тільцями. Учені стурбовані тим, що екстремальні зміни клімату сприяють швидкому занепаду пінгвінів, але поки не можуть знайти остаточну причину.

Експерти підозрюють, що субтропічний циклон біля узбережжя Уругваю, можливо, послабив популяцію, що голодує. Інші морські птахи, леви й черепахи також були викинуті мертвими в прилеглих районах.

"Нестача продовольства в результаті надмірної експлуатації південноатлантичного рибальства і впливу зміни клімату на морські течії можуть стати причинами цієї сумної події", - пояснює організація із захисту тварин SOS Rescate de Fauna Marina.

Шлунки птахів були порожні протягом декількох днів, а їх пір'я демонструвало дивовижну відсутність жиру, який відштовхує воду та ізолює птахів від низьких температур.

Ці випадки підтверджують теорію.

Припускається, що відсутність енергії могла стати пусковим фактором і пінгвіни не змогли витримати шторм.

Учені розповідають, магелланові пінгвіни щосили намагалися прогодувати себе з 1990-х років, але мало що було зроблено за минулі роки, аби забезпечити стійкість анчоусів, сардин та інших закусок пінгвінів у цій частині світу.

"Надмірний вилов риби є ключовим фактором, але так само змінюються погодні умови через зміну клімату, що може змінити розподіл ключової океанської здобичі. Якщо щось не зміниться, масова загибель цього виду цілком може стати щорічною подією", - підсумовують у матеріалі.

Місцева влада припускає, що причиною такого явища може бути голод серед птахів через надмірний вилов риби.