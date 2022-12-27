У Південній Кореї пришвидшать створення військового підрозділу безпілотників

Про це інформує Reuters.

"Ми планували створити підрозділ безпілотників для моніторингу та розвідки основних північнокорейських військових об’єктів, і тепер ми максимально пришвидшимо цей план", - сказав президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у вівторок, 27 грудня.

Він заявив, що інцидент з п'ятьма північнокорейськими літаками в понеділок викликав питання щодо готовності протиповітряної оборони його країни протистояти ескалаціям з боку КНДР.

"Інцидент продемонстрував суттєву відсутність готовності та підготовки наших військових за останні кілька років і чітко підтвердив необхідність більш інтенсивної готовності та навчання", - зазначив Йоль.

Він звинуватив у неготовності південнокорейських сил ППО "небезпечну" політику свого попередника стосовно Північної Кореї. Вона спиралася на "добрі наміри" Пхеньяну та міжкорейську військову угоду 2018 року, яка забороняє ворожу діяльність у прикордонних районах.

26 грудня безпілотники КНДР порушили повітряний простір Південної Кореї, через що остання підняла в повітря військові авіацію.