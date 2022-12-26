Безпілотники КНДР порушили повітряний простір Південної Кореї: Сеул підняв бойову авіацію
Південна Корея підняла військову авіацію через вторгнення в повітряний простір країни північнокорейських безпілотників
Про це повідомило корейське агентство Yonhap.
Північнокорейські дрони без дозволу перетнули кордон з Південною Кореєю у понеділок, 26 грудня. У відповідь південна Корея підняла винищувачі, вертольоти, а також використала інші засоби для їх ліквідації.
За словами офіційного представника Об’єднаного комітету начальників штабів, о 10:25 південні військові виявили численні "непізнані об’єкти", імовірно, безпілотні літальні апарати, у прикордонних районах провінції Кьонгі.
Через виявлені безпілотники також було тимчасово припинено цивільні авіарейси. Південна Корея оголосила попереджувальне повідомлення, зробила попереджувальний постріл і підняла винищувачі, ударні вертольоти й інші військові літаки, щоб усунути дрони.
Окрім того, корейські військові залучили легкий штурмовик KA-1, але з невідомої причини він розбився в окрузі Хоенсон, приблизно за 140 кілометрів на схід від Сеула, об 11:39 ранку. Обидва пілоти врятувалися.
Безпілотники КНДР, які порушують повітряний простір південної Кореї, викликають дедалі більше занепокоєння Сеулу щодо безпеки, оскільки їх можуть використовувати для шпигунських операцій, а також для потенційних нападів.
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