Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Південній Кореї пропонують заборонити поїдання собак із 2027 року

У Південній Кореї пропонують заборонити поїдання собак із 2027 року

17 листопада, 2023 п'ятниця
16:56
Світ собака

У Південній Кореї планують до кінця року ухвалити законопроєкт, який заборонятиме вживати в їжу собаче м'ясо. Закон матиме трирічний пільговий період

Про це пише Sky News.

Планується, що поїдання собак буде повністю заборонено з 2027 року.

Корейська практика вживання собачого м'яса давно викликає критику з боку активістів захисту прав тварин за кордоном. Але нині почав зростати спротив усередині країни, особливо серед молоді.

Уряд і керівна партія цьогоріч подадуть законопроєкт для забезпечення дотримання заборони. Раніше подібні ініціативи не мали успіху через спротив виробників м'яса та власників ресторанів, які стверджували, що заборона позбавить їх засобів до існування.

Запропонована заборона включатиме трирічний пільговий період і фінансову підтримку бізнесу для виходу з торгівлі.

Згідно з урядовими даними, існує близько 1150 ферм з розведення собак, 34 бійні, 219 дистриб'юторських компаній і 1600 ресторанів, де подають собаче м'ясо.

Зоозахисники привітали перспективу заборони.

"Мрія здійснилася для всіх нас, хто так наполегливо боровся за припинення цієї жорстокості", — йдеться у заяві Humane Society International.

Південна Корея
Читайте також:
Крим
17 листопада, 2023 п'ятниця
Партизан проник на територію військової частини Чорноморського флоту РФ у Криму
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
16 листопада, 2023 четвер
Вони трохи зводять з розуму: військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв про навалу мишей у бліндажах
Засідання РНБО
16 листопада, 2023 четвер
Українські виробники зброї просять уряд та РНБО не розкривати місцезнаходження та виробничі плани підприємств на час воєнного стану
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.23
    Купівля 37.23
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
17 листопада
17:52
Ексклюзив
безпілотник Leleka LR
Безпілотник Leleka LR має 100% позитивних відгуків в українських військових, - операційний директор UAC
17:49
Оновлено
ДТП
Суд узяв під варту 20-річну водійку та її пасажира, які втекли з місця смертельної ДТП у Києві
17:48
ЄС планує заборонити експорт пластикових відходів до бідних країн
17:47
Збірна України, Мальта - Україна, відбір Євро-2024
Україна - Італія: гімн перед матчем виконає оперний співак, який отримав поранення на війні
17:37
В Україні запустили грантову програму "Культура без бар'єрів": хто може взяти участь
17:27
Нідерланди
Нідерланди спрямують додаткові $2,2 млрд на військову допомогу Україні
17:22
Ексклюзив
Бійці спецпідрозділу "Карлсон" підняли український прапор на лівобережжі Херсонщини
"ОК Південь": для росіян на лівобережжі Дніпра довго лишатися на одній позиції смертельно небезпечно
17:17
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про передачу до загального бюджету "військового" ПДФО громад
16:59
Андрій Ярмоленко, збірна України
"Якщо не хочете кататися на змагання у всякі Сомалі - агітуйте здаватися в полон", - Ярмоленко звернувся до росіян
16:58
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Ізраїль не зміг мінімізувати кількість загиблих у Газі, Нетаньягу звинувачує у цьому ХАМАС
16:55
Франція
Ментальне здоров'я, онкологія та медобладнання: Франція надасть 12 млн євро на потреби охорони здоров’я в Україні
16:39
Верховна Рада
Комітет ВР знову не підтримав скасування заочної форми навчання в Україні: всі подробиці
16:29
Центр національного спротиву
Рух "Атеш" створив партизанський осередок у Горлівці
16:25
SpaceX
SpaceX запустить найпотужнішу ракету в історії Starship 18 листопада
16:16
Ексклюзив
З Маріуполя у бік Херсона їде величезна кількість паливозаправників: мер Мелітополя про накопичення сил РФ
16:13
ЗАЕС
Через дії окупантів на ЗАЕС виник ризик відмови дизель-генераторів: подробиці
16:08
Міг-31К
Зеленський доручив військовим та уряду знайти рішення щодо тривог через польоти МіГ-31К
16:08
OPINION
Богдан Данилишин
Бізнеси очікують переважно скорочення зайнятості працівників
15:54
Ексклюзив
ізраїль україна
Україна та Ізраїль: історик Поліщук вважає, що країни стали конкурентами
15:48
Український центр захисту прав людини
Український центр захисту прав людини відкрив приймальні у регіонах: куди звертатися рідним полонених і безвісти зниклих військових
15:43
дерев'яний супутник
Для зменшення кількості сміття у космосі: США та Японія планують вивести на орбіту перший у світі деревʼяний супутник
15:42
Володимир Шаран
Шаран покинув пост головного тренера "Минаю"
15:40
Ексклюзив
ЗСУ, війна
Ворог атакує переважно живою силою: боєць ЗСУ Войтко про лівобережний плацдарм
15:34
Фінляндія
Фінляндія надішле Україні новий пакет військової допомоги на суму €100 млн
15:07
Вірменія
Вірменія передала Міжнародному кримінальному суду документ про ратифікацію Римського статуту
15:05
Штучний інтелект, ШІ
Голова OpenAI Альтман заявив, що штучний інтелект може врятувати людство від самознищення
14:39
Голодомор
Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом українського народу
14:29
наручники
Старовинна зброя, археологічні знахідки: жителя Сум судитимуть за контрабанду культурних цінностей
14:09
OPINION
Сергій Фурса
Повітряні тривоги. Час змінити алгоритм сповіщень
14:07
книжки
UAnimals нагородить авторів, чиї дитячі книжки популяризують гуманне ставлення до тварин
14:03
військові
У ЗСУ запускають автоматизовану систему управління оборонними ресурсами SAP, яку використовують у НАТО
13:50
Міст
Між Житомирською та Київською областями відновили ще один міст
13:48
полон
Комісія при Мінреінтеграції встановила 4337 українців, яких РФ позбавила волі під час війни
13:40
Огляд
Гроші
Соціальна допомога: хто може отримати та яка сума виплат буде у 2024-му
13:37
евакуація
З громади на Донеччині евакуювали сім'ю з 5 маленькими дітьми
13:33
Тарифи на електроенергію
Підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року не буде: Міненерго спростувало інформацію, що шириться у соцмережах
13:25
Окупанти
Стріляли по автівці з цивільними: двом окупантам заочно повідомили про підозри
13:23
Понад 40 ветеранських організацій вимагають публічного звіту від міністра у справах ветеранів
13:08
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ на лівому березі Дніпра відтісняють ворога якнайдалі, щоб убезпечити Херсон від обстрілів
13:07
окупанти
Росіяни намагатимуться провести перегрупування на Херсонщині через закріплення ЗСУ, - ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV