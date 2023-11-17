У Південній Кореї пропонують заборонити поїдання собак із 2027 року

Про це пише Sky News.

Планується, що поїдання собак буде повністю заборонено з 2027 року.

Корейська практика вживання собачого м'яса давно викликає критику з боку активістів захисту прав тварин за кордоном. Але нині почав зростати спротив усередині країни, особливо серед молоді.

Уряд і керівна партія цьогоріч подадуть законопроєкт для забезпечення дотримання заборони. Раніше подібні ініціативи не мали успіху через спротив виробників м'яса та власників ресторанів, які стверджували, що заборона позбавить їх засобів до існування.

Запропонована заборона включатиме трирічний пільговий період і фінансову підтримку бізнесу для виходу з торгівлі.

Згідно з урядовими даними, існує близько 1150 ферм з розведення собак, 34 бійні, 219 дистриб'юторських компаній і 1600 ресторанів, де подають собаче м'ясо.

Зоозахисники привітали перспективу заборони.

"Мрія здійснилася для всіх нас, хто так наполегливо боровся за припинення цієї жорстокості", — йдеться у заяві Humane Society International.