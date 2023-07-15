Про це пише Yonhap News.

Станом на 15:30 загинула щонайменше 21 людина.

"Сильні зливи забрали життя близько 21 людини і змусили тисячі людей по всій країні покинути свої домівки", - йдеться у повідомленні.

Офіційні особи заявили, що 10 осіб вважаються зниклими безвісти, ще дев'ятеро отримали поранення. Найбільше загиблих зафіксовано в південно-східній провінції Північний Кьонсан, де 16 людей загинули в основному через зсуви та обвалення будинків.

Про наслідки паводків і зсувів спочатку написав Yonhap News.

Так у суботу вранці в центральному окрузі Гоесан почала розвалюватися гребля. З цього району евакуювали близько 6400 мешканців.

Також унаслідок паводків і зсувів було затоплено багато низинних сіл поблизу округу. Дороги та мости, що їх з'єднують, було перерізано, унаслідок чого деякі жителі не змогли евакуюватися.

Так унаслідок стихійного лиха загинули сім людей. Двоє з них загинули під час обвалу будівлі в Нансані, провінція Південний Чхунчхон. Життя однієї людини паводки та зсуви забрали в центральному місті Седжонг, також у південно-східному окрузі Йонджу та Центральному окрузі Чхонян загинули троє людей. Також у місті Чонджу унаслідок того, що на автомобіль зійшов зсув, загинула людина.

У 13 містах і округах по всій Південній Кореї немає електроенергії. Також 97 доріг у всій країні залишаються закритими.