У Північній Кореї біля ядерного полігону сталися три землетруси

Про це пише KBS World.

Зазначається, що всі землетруси були малої сили.

За даними Корейської метеорологічної адміністрації, вони мали природне походження. Перший землетрус стався о 3:29 ранку приблизно за 38 км на північ від повітового центру, а о 4:01 та 5:12 ранку у тому ж районі сталися ще два землетруси. Їх магнітуда становила від 2,1 до 2,3.

"З початку 2023 року на території повіту Кільчжу-гун провінції Хамген-Пукто сталося 19 землетрусів магнітудою понад 2,0. Спочатку ця місцевість була безпечною у сейсмічному відношенні, оскільки знаходиться на потужній гранітній плиті. Однак шість ядерних випробувань могли призвести до її пошкодження чи зсуву", - пояснили у повідомленні.