У Північній Кореї біля ядерного полігону сталися три землетруси
У четвер, 8 вересня, біля головного північнокорейського ядерного полігону, розташованого в повіті Кільчжу-гун провінції Хамген-Пукто, сталися три землетруси
Про це пише KBS World.
Зазначається, що всі землетруси були малої сили.
За даними Корейської метеорологічної адміністрації, вони мали природне походження. Перший землетрус стався о 3:29 ранку приблизно за 38 км на північ від повітового центру, а о 4:01 та 5:12 ранку у тому ж районі сталися ще два землетруси. Їх магнітуда становила від 2,1 до 2,3.
"З початку 2023 року на території повіту Кільчжу-гун провінції Хамген-Пукто сталося 19 землетрусів магнітудою понад 2,0. Спочатку ця місцевість була безпечною у сейсмічному відношенні, оскільки знаходиться на потужній гранітній плиті. Однак шість ядерних випробувань могли призвести до її пошкодження чи зсуву", - пояснили у повідомленні.
- Увечері п'ятниці, 8 вересня, у центральному регіоні Марокко неподалік Марракеш стався землетрус магнітудою 6,8. Внаслідок природної аномалії загинули 632 людини, поранення отримали ще близько 329.
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