Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Північному морі норвезький круїзний лайнер залишився без електрики та навігації через шторм

У Північному морі норвезький круїзний лайнер залишився без електрики та навігації через шторм

22 грудня, 2023 п'ятниця
07:04
Світ Круїзний лайнер Icon of the Seas

21 грудня на норвезькому круїзному лайнері MS Maud зникла електроенергії після штору в Північному морі, внаслідок чого судно втратило здатність до навігації

Про це повідомили влада Данії та власник судна, передає The Guardian.

За даними Датського спільного рятувально-координаційного центру, 266 пасажирів і 131 член екіпажу наразі в безпеці.

"На кораблі немає електроенергії. Головний двигун працює, але навігаційні системи та радари – ні", – сказав рятувальник.

Під час плавання приблизно у 200 км від західного узбережжя Данії та приблизно в 330 км від східного узбережжя Великої Британії сильний вітер вибив вікна на містку судна, після чого вода затекла всередину, що призвело до збою електроенергії.

Судно, яке належить круїзній компанії HX, підрозділу норвезької Hurtigruten Group, вирушило з Флоре в Норвегії в четвер і мало прибути в Тілбері у Британію в п'ятницю.

"Сьогодні вдень, 21 грудня, MS Maud повідомила про тимчасову втрату живлення після зустрічі з шахрайською хвилею. На цей час судно підтвердило, що в результаті інциденту немає постраждалих пасажирів або члени екіпажу, і стан судна залишається стабільним", — йдеться в повідомленні компанії.

Буксирне судно цивільної рятувальної компанії Esvagt мало прибути до корабля близько 22:30 (за Гринвічем).

Корабель наразі керувався вручну з машинного відділення, але без навігації.

Данський метеорологічний інститут повідомив, що цей район постраждав від шторму 21 грудня увечері з ураганними поривами з північного заходу, які, за прогнозами, триватимуть й наступного дня.

  • 7 листопада круїзний лайнер Spirit of Discovery потрапив у шторм у Біскайській затоці біля берегів західної Франції, внаслідок чого постраждали 100 пасажирів.
Норвегія
Читайте також:
Чехія теракт світ кримінал
22 грудня, 2023 п'ятниця
Стрілянина в центрі Праги: поліція уточнила кількість загиблих і поранених
Київ 22.12.2023
22 грудня, 2023 п'ятниця
РФ атакувала Україну дронами, уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку в Києві. Хронологія подій
мобілізація
21 грудня, 2023 четвер
Законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію оприлюднять на початку 2024 року, - Веніславський
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.91
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
22 грудня
08:33
Оновлено
Київ 22.12.2023
РФ атакувала Україну дронами, уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку в Києві. Хронологія подій
08:17
обстріл, ППО
Українські сили ППО вночі збили 24 із 28 "шахедів"
08:04
OPINION
Єгор Чечеринда
Сім правдивих слів про "доповідь" міністра оборони Росії, або Хто вкрав "золотий костиль" Путіна?
08:02
Оновлено
Нікополь
РФ ударила по Нікополю: є загиблі, зросла кількість поранених
07:58
ЗСУ
ЗСУ ліквідували 1080 окупантів, 18 бронемашин та 24 артсистеми, - Генштаб
07:20
комп'ютер
В Іспанії представили новий суперкомп’ютер, який здійснює 314 трлн операцій на секунду
07:14
Ізраїль танк
ЦАХАЛ заявив про знищення основної мережі тунелів ХАМАС у Газі
06:58
Оновлено
Чехія теракт світ кримінал
Стрілянина в центрі Праги: поліція уточнила кількість загиблих і поранених
06:49
Сі Цзіньпін та Путін
Торгівля між Росією та Китаєм у 2023 році перевищила $200 млрд, - NYT
06:47
Німеччина має намір додатково надати Україні 40 танків Marder
06:40
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
Аналітики ISW припускають посилення наступальних штурмів РФ на початку 2024 року
06:26
Будинок з левами. Маріуполь
На ТОТ Приазов'я росіяни привласнюють і продають житло людей, які поїхали з окупації, - міськрада Маріуполя
06:22
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС заявив, що більше не звільнятиме заручників до завершення війни
05:59
Він Дизель (нижче) у фільмі "Форсаж Х"
Зірку "Форсажу" Він Дизеля звинуватили у сексуальному насильстві
04:56
Ентоні Блінкен
США збільшують військову присутність у Європі. Подробиці
04:41
Валерій Герасимов
"Втрати українських військ за пів року - 160 тис. людей": добірка російських фейків за 21 грудня
03:59
F-16 US Department of Defense
США прискорять постачання літаків F-16 для Тайваню, - Bloomberg
02:12
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни створюють новий псевдодобровольчий батальйон для війни з Україною
01:32
Рустем Умєров
Навчання українських пілотів на F-16: Умєров провів продуктивну розмову з португальською колегою
00:59
Джуд Беллінгем (в центрі)
"Реал" у меншості переміг "Алавес" та відібрав у "Жирони" лідерство у Ла Лізі
00:26
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
Український фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у шортлист у двох номінаціях на "Оскар"
2023, четвер
21 грудня
23:21
Сі Цзіньпін та Джо Байден
Вперше за півтора року відбулася зустріч військового керівництва США та Китаю
23:03
Ігор Коломойський
Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою, проте зменшив суму застави
22:35
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
Якщо ми не хочемо мобілізації, то отримаємо окупацію, - військовий експерт Дикий
22:23
G7
Країни G7 погодили відтермінування виплати держборгу України до 2027 року
22:22
Ексклюзив
мобілізація
Законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію оприлюднять на початку 2024 року, - Веніславський
22:22
санкції проти рф
США розпочали переговори із союзниками про використання $300 млрд заморожених активів РФ для допомоги Україні, - NYT
21:59
Артем Довбик
Довбик забив за "Жирону" та увірвався до топ-3 найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії
21:46
Ексклюзив
Путін
Путін ходить по лезу ножа: британський полковник Грант про збільшення в Росії витрат на армію та ОПК
21:23
ЗСУ
Сили оборони за добу відбили 20 атак росіян на Авдіївському напрямку, - Генштаб
21:02
Віктор Орбан
Орбан заявив, що готовий зустрітися з Зеленським
21:00
Суперліга
УЄФА та ФІФА програли в Європейському суді справу проти Суперліги
20:45
Новини Західної України
Україна прагне збільшити експорт через Чорне море на тлі блокади кордону з Польщею, - NYT
20:31
Молдова Україна світ економіка кордон
Україна та Молдова вводять спільний прикордонний контроль на КПП
20:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Мобілізація військових, виробництво боєприпасів та створення ПВК: які перспективи на українському фронті. Колонка Сергія Згурця
20:26
Фінляндія
Фінляндія презентувала план щодо відновлення України після війни
20:23
Колишнього беркутівця засудили до 6 років позбавлення волі за катування протестувальників під час Майдану
20:04
OPINION
Анатолій Амелін
Наступний рік точно буде складнішим для України
20:01
Новорічне привітання Путіна. 2022 рік
На Новий рік у Москві скасували салюти, а в Кремлі знову не буде застілля
19:52
Ентоні Блінкен
Блінкен: 90% виділеної Україні безпекової допомоги витратили в США на користь бізнесу, громад і ОПК
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV