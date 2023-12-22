У Північному морі норвезький круїзний лайнер залишився без електрики та навігації через шторм

Про це повідомили влада Данії та власник судна, передає The Guardian.

За даними Датського спільного рятувально-координаційного центру, 266 пасажирів і 131 член екіпажу наразі в безпеці.

"На кораблі немає електроенергії. Головний двигун працює, але навігаційні системи та радари – ні", – сказав рятувальник.

Під час плавання приблизно у 200 км від західного узбережжя Данії та приблизно в 330 км від східного узбережжя Великої Британії сильний вітер вибив вікна на містку судна, після чого вода затекла всередину, що призвело до збою електроенергії.

Судно, яке належить круїзній компанії HX, підрозділу норвезької Hurtigruten Group, вирушило з Флоре в Норвегії в четвер і мало прибути в Тілбері у Британію в п'ятницю.

"Сьогодні вдень, 21 грудня, MS Maud повідомила про тимчасову втрату живлення після зустрічі з шахрайською хвилею. На цей час судно підтвердило, що в результаті інциденту немає постраждалих пасажирів або члени екіпажу, і стан судна залишається стабільним", — йдеться в повідомленні компанії.

Буксирне судно цивільної рятувальної компанії Esvagt мало прибути до корабля близько 22:30 (за Гринвічем).

Корабель наразі керувався вручну з машинного відділення, але без навігації.

Данський метеорологічний інститут повідомив, що цей район постраждав від шторму 21 грудня увечері з ураганними поривами з північного заходу, які, за прогнозами, триватимуть й наступного дня.