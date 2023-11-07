Круїзний лайнер потрапив у шторм в Атлантичному океані: постраждали 100 пасажирів
Круїзний лайнер Spirit of Discovery потрапив у шторм у Біскайській затоці біля берегів західної Франції, внаслідок чого постраждали 100 пасажирів
Про це повідомляє BBC.
Інцидент стався в суботу. Під час негоди лайнер Spirit of Discovery схилився набік, коли виконував маневр для своєї безпеки.
Більшість пасажирів отримали незначні травми, але п'ятеро людей потребували медичної допомоги.
Корабель повернувся в британський Портсмут у понеділок увечері, а пасажири зійшли на берег у вівторок вранці.
Лайнер вирушив на Канарські острови 24 жовтня з близько 1000 осіб на борту. Кінцевою зупинкою було заплановано Лас-Пальмас.
Перші 10 днів 14-денного запланованого круїзу пройшли без проблем. Однак екіпаж скасував візит до Лас-Пальмасу і замість цього спробував прямувати до Ла-Коруньї на північному заході Іспанії.
Дорогою до Ла-Коруньї порт був закритий через попередження про шторм, тому екіпаж вирішив повернутися до Великої Британії раніше, сподіваючись випередити негоду.
Проте, коли судно перебувало в Біскайській затоці, що в Атлантичному океані, почався шторм, і система безпеки лайнера спрацювала, змусивши його різко повернути ліворуч і фактично зупинитися.
Корабель залишався нерухомим, поки погодні умови не покращилися, після чого лайнер повернувся до Портсмута.
- Нагадаємо, у середині вересня поблизу Гренландії сів на мілину круїзний лайнер з понад 200 пасажирів.
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