Круїзний лайнер потрапив у шторм в Атлантичному океані: постраждали 100 пасажирів

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався в суботу. Під час негоди лайнер Spirit of Discovery схилився набік, коли виконував маневр для своєї безпеки.

Більшість пасажирів отримали незначні травми, але п'ятеро людей потребували медичної допомоги.

Корабель повернувся в британський Портсмут у понеділок увечері, а пасажири зійшли на берег у вівторок вранці.

Лайнер вирушив на Канарські острови 24 жовтня з близько 1000 осіб на борту. Кінцевою зупинкою було заплановано Лас-Пальмас.

Перші 10 днів 14-денного запланованого круїзу пройшли без проблем. Однак екіпаж скасував візит до Лас-Пальмасу і замість цього спробував прямувати до Ла-Коруньї на північному заході Іспанії.

Дорогою до Ла-Коруньї порт був закритий через попередження про шторм, тому екіпаж вирішив повернутися до Великої Британії раніше, сподіваючись випередити негоду.

Проте, коли судно перебувало в Біскайській затоці, що в Атлантичному океані, почався шторм, і система безпеки лайнера спрацювала, змусивши його різко повернути ліворуч і фактично зупинитися.

Корабель залишався нерухомим, поки погодні умови не покращилися, після чого лайнер повернувся до Портсмута.