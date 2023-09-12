Поблизу Гренландії сів на мілину круїзний лайнер, на борту якого перебуває понад 200 пасажирів
Неподалік Гренландії сів на мілину круїзний лайнер, на борту якого перебуває 206 пасажирів
Про це повідомляє Reuters.
Круїзне судно класу люкс Ocean Explorer сіло на мілину в національному парку приблизно за 1400 км на північний схід від столиці Гренландії Нуука. Пасажири не постраждали.
"У цій конкретній ситуації ми не бачимо безпосередньої загрози життю людей або навколишньому середовищу", - сказав керівник операцій Об'єднаного арктичного командування (JAC) Браян Дженсен.
У JAC заявили, що інспекційне судно зможе дістатися лайнера не раніше, ніж у п'ятницю вранці.
Арктичне командування попросило круїзний лайнер, який перебуває поблизу Ocean Explorer, залишатися в цьому районі, щоб надати допомогу в разі зміни ситуації.
- У червні у Фінляндії завершили будівництво найбільшого у світі круїзного лайнера. Icon of the Seas буде обладнано 2805 каютами, які вміщують сумарно в 5610 осіб при розселенні по двоє. Екіпаж складає 2350 осіб. Найбільша кількість людей на борту може досягати 9950 осіб.
- У липні в Амстердамі заборонили круїзні лайнери, щоб зменшити кількість туристів і запобігти забрудненню.
- 31 липня у Батумі відбулися акції протестів проти круїзних лайнерів з Росії. Протестувальники блокували судна та автобуси, які мали забирати туристів. У результаті росіяни відмовились заходити у порт і припинили тури у Грузію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.18
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе