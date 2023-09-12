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Поблизу Гренландії сів на мілину круїзний лайнер, на борту якого перебуває понад 200 пасажирів

12 вересня, 2023 вiвторок
20:04
Світ туризм, Гренландія, світ

Неподалік Гренландії сів на мілину круїзний лайнер, на борту якого перебуває 206 пасажирів

Про це повідомляє Reuters.

Круїзне судно класу люкс Ocean Explorer сіло на мілину в національному парку приблизно за 1400 км на північний схід від столиці Гренландії Нуука. Пасажири не постраждали.

"У цій конкретній ситуації ми не бачимо безпосередньої загрози життю людей або навколишньому середовищу", - сказав керівник операцій Об'єднаного арктичного командування (JAC) Браян Дженсен.

У JAC заявили, що інспекційне судно зможе дістатися лайнера не раніше, ніж у п'ятницю вранці.

Арктичне командування попросило круїзний лайнер, який перебуває поблизу Ocean Explorer, залишатися в цьому районі, щоб надати допомогу в разі зміни ситуації.

  • У червні у Фінляндії завершили будівництво найбільшого у світі круїзного лайнера. Icon of the Seas буде обладнано 2805 каютами, які вміщують сумарно в 5610 осіб при розселенні по двоє. Екіпаж складає 2350 осіб. Найбільша кількість людей на борту може досягати 9950 осіб.
  • У липні в Амстердамі заборонили круїзні лайнери, щоб зменшити кількість туристів і запобігти забрудненню.
  • 31 липня у Батумі відбулися акції протестів проти круїзних лайнерів з Росії. Протестувальники блокували судна та автобуси, які мали забирати туристів. У результаті росіяни відмовились заходити у порт і припинили тури у Грузію.
туризм
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