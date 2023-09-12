Поблизу Гренландії сів на мілину круїзний лайнер, на борту якого перебуває понад 200 пасажирів

Про це повідомляє Reuters.

Круїзне судно класу люкс Ocean Explorer сіло на мілину в національному парку приблизно за 1400 км на північний схід від столиці Гренландії Нуука. Пасажири не постраждали.

"У цій конкретній ситуації ми не бачимо безпосередньої загрози життю людей або навколишньому середовищу", - сказав керівник операцій Об'єднаного арктичного командування (JAC) Браян Дженсен.

У JAC заявили, що інспекційне судно зможе дістатися лайнера не раніше, ніж у п'ятницю вранці.

Арктичне командування попросило круїзний лайнер, який перебуває поблизу Ocean Explorer, залишатися в цьому районі, щоб надати допомогу в разі зміни ситуації.