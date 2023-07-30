Про це повідомляє видання SOVA.

Також відомо, що оголосили про протест члени молодіжного крила опозиційної партії "Єдиного національного руху". За словами одного із представників руху Георгія Думбадзе, форма протесту буде рішучою.

"Форма протесту буде дуже рішучою. Позиція грузинів буде зафіксована, щоб нагадати всім, що Батумі, Грузія, належить грузинам. Важливо розуміти, що росіяни – це нація безжальних душогубців. Пропагандист, прихований під ім'ям туриста, в'їжджає та згодом робить заяви, нібито Абхазію було врятовано від нас. Ми проти окупації", - заявив опозиціонер.

Зазначимо, круїзний лайнер ASTORIA GRANDE прибуде до Батумі із Сочі 31 липня.

Зазначається, що серед учасників:

колишній соліст гурту Hi-Fi Мітя Фомін, який 2022 року взяв участь у патріотичному марафоні "Zа Росію" на підтримку російського вторгнення в Україну. На сайті порталу "Війна і санкції" зазначено, що він "зіграв важливу роль у російській пропаганді і підтримав російську політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, анексію Криму". В'їзд в Україну йому заборонено з 2017 року, коли він сказав, що Крим належить Росії.

російський музичний гурт "Те100стерон" ("Тестостерон"), заснований братами Андрієм і Валері Бірбічадзе. Вони народилися в Казахстані, потім переїхали до Росії. Виконують пісні російською, іспанською, французькою, італійською, англійською, українською та грузинською мовами.

Дмитро Колдун - білоруський співак, переможець російського проєкту "Фабрика зірок-6", який представляв Білорусь на конкурсі "Євробачення-2007". Він зокрм виступав із концертом у "ДНР" у 2018 році.

19-річний артист із Бішкека Amirchik (Амірхан Батабаєв), російський музичний проєкт Filatov & Karas, ведучі Іван Чуйков і Дмитро Оленін.

Що передувало

Нагадаємо, 27 липня грузини прогнали з порту Батумі лайнер Astoria Grande з російськими туристами, який прямує до Сочі. Вони скандували "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Під час акції в одній із кают лайнера з'явився російський прапор, але незабаром його прибрали.

Обурення жителів Батумі викликало і прибуття лайнера з Росії, і коментарі російських туристів на ньому. В інтерв'ю місцевим ЗМІ вони заявляли, що Росія не окупувала Грузію, "ми, як і раніше, в Радянському Союзі", а одна з туристок відкрито заявила, що відвідувала Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства.

Корабель відплив під тиском місцевих протестувальників на два дні раніше від графіка.

28 липня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що прибуття в Батумі лайнера з російськими туристами - остання провокація РФ.

Що відомо про росіян у Грузії

11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.

15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.

У Грузії опозиція обіцяє зустріти перший рейс із Москви акцією протесту.

19 травня Агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл на польоти ще одному російському авіаперевізнику – Red Wings.

27 липня президентка Грузії засудила передачу РФ "владою" окупованої Абхазії аеропорту Сухумі.