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"Остання російська провокація": президентка Грузії відреагувала на прибуття в Батумі лайнера з російськими туристами і протести місцевих

28 липня, 2023 п'ятниця
09:59
Світ

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що прибуття в Батумі лайнера з російськими туристами - остання провокація РФ

Про це очільниця Грузії написала в Твіттері.

"Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації - круїзний лайнер відвідує грузинський порт Батумі, поки Путін блокує відвантаження зерна і перешкоджає вільному судноплавству в Чорному морі", - наголосила Зурабішвілі.

Президентка заявила, що безпека є необхідністю для Грузії, України та Європейського Союзу.

Передісторія

Нагадаємо, 27 липня грузини прогнали з порту Батумі лайнер Astoria Grande з російськими туристами, який прямує до Сочі. Вони скандували "Російський корабель, йди на **й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Під час акції в одній із кают лайнера з'явився російський прапор, але незабаром його прибрали.

Фото: Радіо Свобода.Грузія

Обурення жителів Батумі викликало і прибуття лайнера з Росії, і коментарі російських туристів на ньому. В інтерв'ю місцевим ЗМІ вони заявляли, що Росія не окупувала Грузію, "ми, як і раніше, в Радянському Союзі", а одна з туристок відкрито заявила, що відвідувала Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства.

Корабель відплив під тиском місцевих протестувальників на два дні раніше від графіка.

Що відомо про росіян у Грузії

11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.

15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.

У Грузії опозиція обіцяє зустріти перший рейс із Москви акцією протесту.

19 травня Агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл на польоти ще одному російському авіаперевізнику – Red Wings.

27 липня президентка Грузії засудила передачу РФ "владою" окупованої Абхазії аеропорту Сухумі.

Новини
Росія
Грузія
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