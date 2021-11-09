У Польщі двоє українців загинули в ДТП, ще двоє госпіталізовані

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає "Укрінформ".

“Внаслідок зіткнення автомобіля загинули двоє громадян. Інші двоє отримали травми, зараз вони госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога”, - сказав Ніколенко.

Постраждалі вже отримали допомогу від Генерального консульства України у Кракові.



Представники консульства співпрацюють із поліцією у Польщі, щоб з’ясувати обставини ДТП. Також вони контролюють процес надання медичної допомоги госпіталізованим та організовують перевезення тіл загиблих до України.



Речник поліції міста Кєльце, Свєнтокшиського воєводства, Кароль Мацек сказав, що ДТП могла статися через погане самопочуття або сон водія.



“Сліди шин автомобіля показують, що водій не гальмував, а просто з’їхав з дороги і в’їхав в дерево. Ймовірно, він заснув за кермом, або йому стало погано”, - повідомив Мацек.

Водночас слідство не виключає поганий технічний стан автомобіля.

Мацек додав, що ДТП сталася о 5-й ранку за київським часом на території Свєнтокшиського воєводства. Мікроавтобус, яким керував 25-річний водій, з’їхав з дороги та зіткнувся з деревом. Зараз водій і 35-річний пасажир перебувають у лікарні.

24-річний чоловік і 25-річна жінка загинули на місці.

Поліція проводить технічну експертизу автомобіля і з’ясовує фізичний стан водія в момент аварії.

