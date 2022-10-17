У Польщі очікують на прибуття до 800 тис. біженців з України цієї зими

Про це заявила в інтерв'ю RMF FM підкарпатська воєвода Ева Леніарт.

"Ми виходимо з того, що існує ризик нової хвилі біженців. Інформація, яка надходить із західної частини України після нещодавніх нападів, не є оптимістичною ",- зізналася вона.

Окрім цього, Леніарт також пояснила, що, за інформацією, яка до неї дійшла, нещодавні російські атаки зруйнували, теплові електростанції та инші об'єкти критичної інфраструктури. Це означає проблеми з опаленням як житла, так і місць колективного перебування людей.

"Я маю на увазі, зокрема, Львів, тому що ми знаємо, що там будуть проблеми. Багато мешканців, з якими ми спілкуємося, висловлюють сумніви щодо того, чи зможуть вони пережити зиму в місті", - визнала вона.

Також Леніарт запевнила, що коли йдеться про наплив біженців, то влада воєводства готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Вона також згадала про розмову, яка відбулася у середині вересня з головою Львівської обласної державної адміністрації.

Тоді він зазначив, що у Львівській області перебуває близько 450 000 внутрішньо переміщених осіб зі східної частини України, і область готується до напливу близько 500 000 нових людей.

"Ми припускаємо, що не менше 500 тисяч - це люди, які можуть прийняти рішення приїхати до Польщі, оскільки підготовлені місця у Львові та околицях не дають можливості пережити зимовий період", - підкреслила Леніарт.

Воєвода пояснила, що наразі функціонує один пункт прийому - на залізничному вокзалі у Перемишлі. "З 1 жовтня ми відновили роботу пунктів підтримки біженців у головних містах нашого воєводства - Жешуві, Перемишлі, Ярославі", - додала вона. За словами Леніарт, у цих пунктах можна отримати гуманітарну допомогу, а також інформацію щодо офіційних формальностей та доступного житла.

Станом на ранок понеділка, 17 жовтня, перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги з автомобілів та пішоходів, автобуси відсутні.

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