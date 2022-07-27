У Польщі почали збір коштів на 3 евакуаційні гелікоптери Україні
Громадянська організація "Озброїмо Україну" розпочала збір коштів на евакуаційні гвинтокрили Mi2AM1 для транспортування поранених
Про це йдеться на сторінці громадянської ініціативи "Zbroimy Ukrainę".
"Ми розпочинаємо нашу велику кампанію допомоги Україні. Завдяки вертольотам можна буде швидше евакуювати поранених та надавати необхідну медичну допомогу, адже гелікоптери обладнані медичним обладнанням. Для поранених кожна хвилина має значення, і ми хочемо, аби у медиків у боротьбі з часом була перевага", - зазначається у дописі.
Організатори зазначають, що акція має циклічний характер.
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Нагадаємо, 28 червня головний редактор польської "Критики Політичної" Славомір Сєраковський відкрив у Польщі збір на Байрактар для України. За перші кілька годин поляки вже зібрали понад 140 тисяч злотих. Це суми від 10 до 1000 злотих, часто із коментарями підтримки.
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Крім того, поляки планують назбирати для України гроші на 20 дронів-камікадзе Warmate та наземну станцію управління польської компанії WB Electronics
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