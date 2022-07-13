Польща збирає гроші на 20 дронів-камікадзе Warmate для України
Поляки планують назбирати для України гроші на 20 дронів-камікадзе Warmate та наземну станцію управління польської компанії WB Electronics
Про це інформує Бабель.
За перший день збору коштів було зібрано понад 20 тисяч злотих. Усього планують зібрати 4 млн злотих (24,7 млн грн).
"Польські дрони надходять з початку російського вторгнення та збирають позитивні відгуки. Сподіваємось, наша маленька акція принесе користь Україні та покаже, що ми в Польщі виробляємо дрони світового рівня", - зазначається на сайті зі збору коштів.
- Нагадаємо, байрактар Vanagas, кошти на який збирали литовці, вже прибув в Україну
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