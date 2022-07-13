Польща збирає гроші на 20 дронів-камікадзе Warmate для України

Про це інформує Бабель.

За перший день збору коштів було зібрано понад 20 тисяч злотих. Усього планують зібрати 4 млн злотих (24,7 млн грн).

"Польські дрони надходять з початку російського вторгнення та збирають позитивні відгуки. Сподіваємось, наша маленька акція принесе користь Україні та покаже, що ми в Польщі виробляємо дрони світового рівня", - зазначається на сайті зі збору коштів.

Нагадаємо, байрактар Vanagas, кошти на який збирали литовці, вже прибув в Україну