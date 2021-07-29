У Польщі потяг протаранив вантажівку та зійшов з рейок: 8 постраждалих

Про це повідомляє RMF24.



Потяг німецької компанії DB Regio прямував з польського Щецина до німецького Тантова.



За попередніми даними, сигналізація та світлофор на переїзді попереджали про наближення потяга, але вантажівка все одно виїхала на колії і майже встигла проскочити переїзд. Поїзд врізався у її кузов, після чого два вагони зійшли з рейок.



Внаслідок аварії постраждали 8 пасажирів. Водій вантажівки не отримав серйозних ушкоджень і сам вийшов з машини. Постраждалим пасажирам допомогу надали на місці.



Влада обіцяє прибрати потяг до вечора.

