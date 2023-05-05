У Польщі цього року створять "центр HIMARS", - міністр оборони Блащак
Наприкінці 2023 року в Польщі з'явиться "центр HIMARS", який має стати осередком обслуговування і виробництва РСЗВ не лише для потреб країни, але й союзників
Про це інформує RMF24. з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.
"Після розмови з керівництвом Lockheed Martin я почув запевнення в готовності співпрацювати з польською збройовою промисловістю, в готовності зміцнювати польську збройову промисловість, що також вигідно для Сполучених Штатів, тому що це дозволить збільшити масштаби виробництва, якщо йдеться про HIMARS", – заявив Блащак.
Очільник оборонного відомства наголосив, що вже наприкінці 2023 року в країні створять "центр HIMARS", який зацікавить й сусідні країни, адже він має стати центром обслуговування і виробництва цих РСЗВ не лише для потреб Польщі, але й для інших європейських країн.
Блащак повідомив, що замовлені у 2019 році пускові установки надійдуть на озброєння 18-ї механізованої дивізії наприкінці цього року. Ведуться переговори про купівлю 500 додаткових пускових установок.
Також Польща зацікавлена в придбанні ракет з дальністю більшою, ніж у придбаних ракет ATACMS. Очікується, що високоточні ударні ракети матимуть дальність до 500 км.
"Я, перш за все, задоволений декларацією Lockheed Martin про готовність інвестувати в озброєння в Польщі", – сказав міністр оборони і додав, що під час зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном у п'ятницю він підпише Угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель. Адже ця угода створить основу для більш ефективної співпраці польської оборонної промисловості з США.
- Крім того, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак пропонує створити у країні "академію Himars", де навчатимуть користуватися цими артилерійськими системами.
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