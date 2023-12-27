У Польщі ухвалили рішення про ліквідацію державних ЗМІ

Про це заявив міністр культури та національної спадщини Польщі Бартоломій Сенкевич.

Зазначено, що мова йде про TVP, Polskie Radio та Polska Agencja Prasowa.

Сенкевич підкреслив у своїй заяві, що вирішив піти на такий крок після після рішення президента Анджея Дуди про припинення фінансування громадських ЗМІ.

"У ситуації, що склалася, такі дії дадуть змогу забезпечити подальшу роботу цих компаній, провести необхідну реструктуризацію і запобігти звільненню працівників, зайнятих у вищезазначених компаніях через відсутність фінансування", - зауважив він.

Водночас у повідомленні зазначається, що "стан ліквідації може бути знято власником у будь-який момент".