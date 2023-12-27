У Польщі ухвалили рішення про ліквідацію державних ЗМІ
Уряд Польщі 27 грудня вирішив ліквідувати державні засоби масової інформації
Про це заявив міністр культури та національної спадщини Польщі Бартоломій Сенкевич.
Зазначено, що мова йде про TVP, Polskie Radio та Polska Agencja Prasowa.
Сенкевич підкреслив у своїй заяві, що вирішив піти на такий крок після після рішення президента Анджея Дуди про припинення фінансування громадських ЗМІ.
"У ситуації, що склалася, такі дії дадуть змогу забезпечити подальшу роботу цих компаній, провести необхідну реструктуризацію і запобігти звільненню працівників, зайнятих у вищезазначених компаніях через відсутність фінансування", - зауважив він.
Водночас у повідомленні зазначається, що "стан ліквідації може бути знято власником у будь-який момент".
- Напередодні, 20 грудня, міністр культури Польщі Бартоломій Сенкевич звільнив керівництво державних ЗМІ, зокрема керівників TVP і Польського радіо. Цього ж дня новий уряд Польщі змінив керівників державних засобів масової інформації. Через це партія "Право і справедливість" розпочала протест.
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