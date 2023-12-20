Новий уряд Польщі змінив керівників державних ЗМІ, лідер і депутати ПіС влаштували протест

Про це повідомляє BBC.

19 грудня уряд Польщі підтримав резолюцію, що закликає до незалежності, об’єктивності та плюралізму на громадському телебаченні та радіо.

20 грудня новий міністр культури країни Бартоломій Сенкевич звільнив керівництво державних ЗМІ, зокрема керівників TVP і Польського радіо.

У відповідь на це депутати від партії "Право і справедливість", яка втратила владу після парламентських виборів, розпочали сидячий протест у штаб-квартирі державного телеканалу TVP, який призупинив мовлення.

До акції протесту також приєднався лідер ПіС Ярослав Качинський, який провів на заході ніч і залишив його вранці. Експрем'єр-міністр Матеуш Моравецький звинуватив новий уряд у недотриманні верховенства права.

Як відбувалися вибори в Польщі

Після підрахунку всіх бюлетенів на виборах до парламенту Польщі, лідерство здобула партія влади "Право і справедливість". Вона отримала 35,38%. За нею - опозиційний блок "Громадянська платформа" - 30,70%, потім - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8.61%) і ультраправа антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%).

Блок "Третій шлях", який посів третє місце, заявив, що виключає створення коаліції з керівною партією "Право і справедливість"("ПіС").

Явка на виборах становила 74%, що є найвищим показником з моменту падіння комунізму в країні.

Чотири опозиційні партії в Польщі – Громадянська коаліція, PSL, "Польща 2050" та "Нова Лівиця" спільно висунули Дональда Туска на посаду прем’єр-міністра.

11 грудня Сейм обрав Дональда Туска прем’єр-міністром Польщі.