Опозиція Польщі висунула Туска на посаду прем’єра

Про це інформує Укрінформ.

На брифінгу в польському парламенті лідери чотирьох опозиційних партій – Громадянської коаліції, PSL, "Польща 2050" та "Нова Лівиця" – звернулися до президента Анджея Дуди з проханням не затягувати з дорученням Туску формувати новий уряд.

"Сьогодні спільно з лідерами демократичних партій ми підтвердили готовність повної співпраці й формування нової більшості в майбутньому парламенті", – сказав Туск.

Туск подякував своїм опозиційним колегам за підтримку його кандидатури як лідера найбільшої опозиційної сили. Він сказав, що він оптимістично налаштований і сподівається на плідну співпрацю з президентом і оперативні рішення, яких чекають усі поляки.

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Інші лідери опозиції також підкреслили, що Туск є їхнім спільним претендентом на пост прем’єра. Лідер PSL Владислав Косіняк-Камиш анонсував, що сьогодні й завтра вони під час зустрічей з Дудою підтвердять своє рішення про спільну кандидатуру Туска: "Ми запевнимо президента, що у нас є більшість для обрання прем’єра, обрання маршалків Сейму і Сенату".

Лідер "Польща 2050" Шимон Головня також закликав Дуду не втрачати часу і негайно доручити Туску формувати уряд. А очільник "Нової Лівиці" Влодзімєж Чажастий наголосив, що в парламенті є більшість, тому Дуда не має права затягувати процес створення нового уряду.

Що відомо про вибори у Польщі

15 жовтня на парламентських виборах у Польщі зафіксували найбільшу явку з моменту падіння комунізму.

Після підрахунку всіх бюлетенів на виборах до парламенту в Польщі, лідерство здобула партія у владі "Право і справедливість". Вона отримала 35,38%. За нею йде опозиційний блок "Громадянська платформа" - 30,70%, потім - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8.61%) і ультраправа антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%). Це означає, що "Громадянська платформа", "Третій шлях" і "Лівиця" мають можливість утворити новий кабінет.

Блок "Третій шлях", який посів третє місце, заявив, що виключає створення коаліції з керівною партією "Право і справедливість"("ПіС").

За останніми даними, явка на виборах становить 74%, що є найвищим показником з моменту падіння комунізму у країні.

19 жовтня стало відомо, що найбільша опозиційна політсила Польщі "Громадянська платформа" висуває кандидатуру експрезидента Євроради Дональда Туска на прем’єр-міністра Польщі й одночасно надає йому.