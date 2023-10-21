Польський політик Чех без сумніву назвав, хто стане прем'єр-міністром Польщі та його політику щодо України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск буде одним з ключових політиків Європейського Союзу серед європейських політиків, і це беззаперечно. Він має величезний досвід на посаді й прем'єр-міністра Польщі, і голови Європейської Ради, а також Європейської народної партії, не забуваємо, що він був головою найбільшої європейської партії. Дональд Туск по суті міг би бути вже політичним пенсіонером, бо в житті він був всім, вище хіба що посада генерального секретаря ООН або НАТО. Але Туск повернувся до Польщі на посаду прем'єр-міністра розбудовувати польську демократію, бо я не сумніваюся, що він буде прем'єр-міністром. І це для європейської політики величезний досвід", - підкреслив польський політик.

За його словами, Дональда Туска в Європі вітають як провісника весни європейської демократії. Він показав, що така велика країна як Польща, яка сповзала в сторону напівавторитаризму, але точно був відхід від ліберальної демократії, може розвернутися у бік європейської ліберальної демократії. Безпрецедентна явка поляків на виборах показує легітимність Туска як демократичного європейського політика.

"Українська карта Дональда Туска відома і дуже сильна. Пам'ятаємо, під час Революції гідності його допомогу Україні на початку російсько-української війни. Так само була величезна допомога його як прем'єр-міністра, коли Дональд Туск об'їздив всі європейські столиці під час Майдану. Він говорив, що війна - це серйозно і проти Путіна треба застосовувати жорсткі методи. А в час, коли президентом США був Дональд Трамп, то Туск був головою Європейської Ради й дуже сильно підтримував Україну. До того ж пам'ятаємо у 2018 році його знамениту промову у стінах Верховної Ради, де він говорив українською мовою і твердо заявив, що місце України в Європейському Союзі. Дональд Туск - це безперечний друг України. І те, це що написав у своїй заяві колишній президент України Петро Порошенко є правдою, коли говорив, що Дональд Туск завжди підставляв своє плече Україні. Я не сумніваюся, що так само буде і тепер ", - прокоментував Мирослав Чех.

Чех зауважив, що трошки треба сказати критики в сторону президента Зеленського та української дипломатії, яка зважаючи на внутрішню ситуацію у Польщі, специфіку польської партії "Право і справедливість" і її способами введення політики, по суті ввела ембарго на контакти з Дональдом Туском і польською опозицією. І це було не дуже добре та помилково.

"Мені б дуже хотілося і на це буду сподіватися, щоб Дональд Туск перший візит здійснив до Києва і показав, що на українському відтинку ситуація міняється, і ми повертаємося до старих добрих часів. Дональд Туск за два тижні до виборів зібрав нараду за участю військових експертів, політиків, експертів зовнішньої політики й представив своє бачення політики щодо України", - додав пан Мирослав.