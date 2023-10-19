Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Основна опозиційна партія Польщі висуває Туска на посаду прем’єра і доручає коаліційні перемовини

Основна опозиційна партія Польщі висуває Туска на посаду прем’єра і доручає коаліційні перемовини

19 жовтня, 2023 четвер
20:21
Світ Дональд Туск, Марш мільйона сердець

Найбільша опозиційна політсила Польщі "Громадянська платформа" висуває кандидатуру експрезидента Євроради Дональда Туска на прем’єр-міністра Польщі й одночасно надає йому повноваження вести переговори з потенційними коаліційними партнерами

Про це в четвер після засідання ради партії повідомив журналістам один з лідерів партії Борис Будка, передає Укрінформ.

"Рада партії уповноважила Туска на коаліційні переговори з "Третім шляхом" і Лівицею. Водночас звичайно, підтверджено, що кандидатом від "Громадянської платформи" на посаду прем’єр-міністра Польщі є Дональд Туск", - зазначив Будка.

Він висловив переконання, що коаліційні переговори будуть ефективними.

Будка також повідомив, що Туск, ймовірно 25-26 жовтня, перебуватиме у Брюсселі, де вестиме переговори з європейськими лідерами.

  • Після підрахунку всіх бюлетенів на виборах до парламенту в Польщі, лідерство здобула партія у владі "Право і справедливість". Вона отримала 35,38%. За нею йде опозиційний блок "Громадянська платформа" - 30,70%, потім - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8.61%) і ультраправа антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%). Це означає, що "Громадянська платформа", "Третій шлях" і "Лівиця" мають можливість утворити новий кабінет.
  • Блок "Третій шлях", який посів третє місце, заявив, що виключає створення коаліції з керівною партією "Право і справедливість"("ПіС").
  • За останніми даними, явка на виборах становить 74%, що є найвищим показником з моменту падіння комунізму у країні.

Польща
вибори
Дональд Туск
Читайте також:
Федір Веніславський
18 жовтня, 2023 середа
Скасування відстрочки від мобілізації для студентів від 30 років: у Раді розповіли, чому ініціатива "забуксувала"
санкції проти Ірану
18 жовтня, 2023 середа
Іран заявив, що з країни зняли ембарго ООН на продаж ракет
Карта бойових дій Кліщіївка Андріївка Курдюмівка Бахмут 10.10.23
18 жовтня, 2023 середа
ЗСУ просунулися на північ від Курдюмівки, - боєць 93-ї ОМБр "Холодний яр"
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
19 жовтня
21:07
Огляд
Кадр з фільму "Терикони"
Вийти з "Териконів". Рецензія на українське кіно
21:05
Франція
Україна почала переговори щодо гарантій безпеки з Францією
20:59
Залужний
Авдіївка та Куп'янськ: Залужний відвідав найскладніші ділянки фронту
20:54
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Туман війни зараз грає на нашу користь. Колонка Сергія Згурця
20:33
Йоав Ґалант
Міністр оборони Ізраїлю сказав бійцям, що вони "скоро побачать Газу зсередини"
20:08
Олександр Лукашенко
Лукашенко звільнив посла Білорусі в Україні
20:08
OPINION
Володимир Гевко
Чим небезпечний принцип "око за око"
19:41
Китай ядерна зброя
Пентагон назвав кількість ядерних боєголовок в арсеналі Китаю
19:28
Міноборони України, Ілларірн Павлюк, війна з Росією
Управління преси та інформації у Міноборони очолив Ілларіон Павлюк
19:28
Тайсон Ф'юрі та Френсіс Нганну (праворуч)
"На сто відсотків упевнений": Усик дав прогноз на бій Ф'юрі проти зірки UFC
19:15
Оновлено
Верховна Рада
Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ
19:14
Джим Джордан
Соратник Трампа відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США
19:01
Мартін Єгер
Посол Німеччини заявив, що Берлін поки не надаватиме Україні ракети Taurus
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 603 дня війни: Україна отримає більше ATACMS, а РФ не впевнена у захисті Кримського мосту через винахідливість ЗСУ
18:32
Росія, Сергій Лавров, Кім Чен Ин, КНДР, туризм
Лавров після зустрічі з Кім Чен Ином запропонував росіянам відпочивати на курортах КНДР
18:04
Херсонська область
РФ випустила по Бериславу на Херсонщині 10 авіабомб: поранено двох жінок
18:01
OPINION
Віталій Шабунін
Татаров і "правки Лозового"
17:56
Україна ЄС
ЄС остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українських біженців
17:47
Зоря
УЄФА переніс матч "Зорі" проти ізраїльського "Маккабі" у Лізі конференцій
17:38
єврейська громада україни
США передали Ізраїлю першу від початку війни з ХАМАС партію бронетехніки
17:33
Оновлено
соцмережа Х (Твіттер)
Маск спростував інформацію про можливе припинення доступу до соцмережі Х у Європі
17:23
відбитки пальців
Росіяни збирають відбитки пальців мешканців ТОТ: Центр нацспротиву назвав мету
17:15
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо
Якщо це сприятиме миру в Україні: президент Фінляндії заявив, що готовий поговорити з Путіним
17:10
Ексклюзив
На фото: супутникові знімки
У Defense Express проаналізували, скільки гелікоптерів уразили ATACMS на летовищах поблизу Луганська та Бердянська
17:07
Зеленський обговорив із Гутеррешем участь ООН в імплементації Формули миру
17:00
Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині
Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині: поранено двох людей
16:50
На фото: Олег Сенцов
Режисер Сенцов дістав поранення на фронті
16:49
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Рух живої сили та техніки сповільнився: радник мера Маріуполя про резерви РФ
16:32
Олаф Шольц
"Більш цинічно не буває": Шольц обурився словами Путіна про жертви серед цивільних на Близькому Сході
16:23
ракета ATACMS
Кулеба заявив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі
16:05
OPINION
Ігор Луценко
В Україні потрібен рух за права солдатів
16:02
ТЦК
НАЗК виявило ознаки збагачення начальника районного ТЦК Одеси на майже 47 млн грн
15:58
WhatsApp
У Whatsapp тепер можна використовувати два облікові записи одночасно
15:40
Оновлено
дрон Shahed-136
Нічна атака РФ: окупанти вдарили по Сумах, на Миколаївщині загинули дві людини
15:28
РПЦ створення "православних ПВК"
Створювали "православні ПВК" для війни проти України: СБУ викрила керівництво РПЦ
15:21
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ не віддали жодного сантиметра землі: у "Сталевому кордоні" розповіли про бої на Куп'янсько-Лиманському напрямку
15:13
На фото: TVORCHI
TVORCHI випустили новий кліп напередодні туру Україною
15:02
діти, війна
До кінця року окупанти планують вивезти до РФ ще 10 тис. українських дітей, – Лубінець
14:50
евакуація
Україна, Молдова та Румунія разом евакуюватимуть громадян з сектора Гази
14:50
Максим Гольдарб
Поплічник Медведчука Гольдарб отримав підозру в колабораціонізмі та виправдовуванні війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV