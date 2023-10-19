Основна опозиційна партія Польщі висуває Туска на посаду прем’єра і доручає коаліційні перемовини

Про це в четвер після засідання ради партії повідомив журналістам один з лідерів партії Борис Будка, передає Укрінформ.

"Рада партії уповноважила Туска на коаліційні переговори з "Третім шляхом" і Лівицею. Водночас звичайно, підтверджено, що кандидатом від "Громадянської платформи" на посаду прем’єр-міністра Польщі є Дональд Туск", - зазначив Будка.

Він висловив переконання, що коаліційні переговори будуть ефективними.

Будка також повідомив, що Туск, ймовірно 25-26 жовтня, перебуватиме у Брюсселі, де вестиме переговори з європейськими лідерами.