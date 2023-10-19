Основна опозиційна партія Польщі висуває Туска на посаду прем’єра і доручає коаліційні перемовини
Найбільша опозиційна політсила Польщі "Громадянська платформа" висуває кандидатуру експрезидента Євроради Дональда Туска на прем’єр-міністра Польщі й одночасно надає йому повноваження вести переговори з потенційними коаліційними партнерами
Про це в четвер після засідання ради партії повідомив журналістам один з лідерів партії Борис Будка, передає Укрінформ.
"Рада партії уповноважила Туска на коаліційні переговори з "Третім шляхом" і Лівицею. Водночас звичайно, підтверджено, що кандидатом від "Громадянської платформи" на посаду прем’єр-міністра Польщі є Дональд Туск", - зазначив Будка.
Він висловив переконання, що коаліційні переговори будуть ефективними.
Будка також повідомив, що Туск, ймовірно 25-26 жовтня, перебуватиме у Брюсселі, де вестиме переговори з європейськими лідерами.
- Після підрахунку всіх бюлетенів на виборах до парламенту в Польщі, лідерство здобула партія у владі "Право і справедливість". Вона отримала 35,38%. За нею йде опозиційний блок "Громадянська платформа" - 30,70%, потім - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8.61%) і ультраправа антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%). Це означає, що "Громадянська платформа", "Третій шлях" і "Лівиця" мають можливість утворити новий кабінет.
- Блок "Третій шлях", який посів третє місце, заявив, що виключає створення коаліції з керівною партією "Право і справедливість"("ПіС").
- За останніми даними, явка на виборах становить 74%, що є найвищим показником з моменту падіння комунізму у країні.
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