У Польщі від коронавірусу вакцинувалося 55% жителів країни
Двома дозами та однодозовою вакциною Johnson& Johnson у державі привито вже 20 млн 056 тис. осіб
У Польщі від коронавірусної інфекції повністю вакцинувалося понад 20 млн громадян.
Про це повідомляє польське МОЗ у Twitter.
Як зазначається, першу дозу вакцини проти коронавірусу в Польщі отримали понад 20,3 млн осіб, а цілком вакциновані (двома дозами та однодозовою вакциною Johnson& Johnson) вже 20 млн 056 тис. осіб. Це становить близько 55% жителів країни.
ℹ️Wykonaliśmy 39 459 792 szczepienia— #SzczepimySię (@szczepimysie) November 7, 2021
1️⃣dawką wykonano 20 352 407 szczepień
✅w pełni zaszczepione są 20 056 333 osoby (zaszczepieni preparatem J&J oraz 2 dawką innych preparatów)
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w naszym serwisie ⤵️https://t.co/NMqyTPXfQo pic.twitter.com/IJElvoYmAP
За інформацією МОЗ Польщі, після здійснення 39,4 млн щеплень у 16 тис. випадків зафіксовано побічні реакції, але більшість із них не становила загрози життю та здоров'ю людей.
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