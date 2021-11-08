У Польщі від коронавірусу вакцинувалося 55% жителів країни

У Польщі від коронавірусної інфекції повністю вакцинувалося понад 20 млн громадян.

Про це повідомляє польське МОЗ у Twitter.

Як зазначається, першу дозу вакцини проти коронавірусу в Польщі отримали понад 20,3 млн осіб, а цілком вакциновані (двома дозами та однодозовою вакциною Johnson& Johnson) вже 20 млн 056 тис. осіб. Це становить близько 55% жителів країни.

ℹ️Wykonaliśmy 39 459 792 szczepienia



1️⃣dawką wykonano 20 352 407 szczepień



✅w pełni zaszczepione są 20 056 333 osoby (zaszczepieni preparatem J&J oraz 2 dawką innych preparatów)



Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w naszym serwisie ⤵️https://t.co/NMqyTPXfQo pic.twitter.com/IJElvoYmAP — #SzczepimySię (@szczepimysie) November 7, 2021

За інформацією МОЗ Польщі, після здійснення 39,4 млн щеплень у 16 тис. випадків зафіксовано побічні реакції, але більшість із них не становила загрози життю та здоров'ю людей.



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