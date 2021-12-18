У Полтаві відбулись сутички між Нацкорпусом та "молодіжкою" ОПЗЖ
У Полтаві під час з'їзду місцевого осередку партії ОПЗЖ сталися сутички між ГО "Патріоти - За життя" та представниками Національного корпусу
Про це заявив у коментарі Hromadske речник поліції Полтавської області Роман Грішин.
За його словами, під будівлею, де відбувався з’їзд партії, чергувало близько 60 людей. Серед них були представники ГО "Патріоти - За життя" та націоналісти.
"Попередньо, конфлікт виник під час спроби однієї групи зайти в будівлю. Але всі обставини наразі встановлюються та перевіряються", - сказав Грішин.
Він додав, що під час сутичок був застосований газовий балончик та було чути звуки петард.
У самому Нацкорпусі підтвердили участь в акції.
"Зустріти колаборанта Киву і його ватних друзів зібрались патріоти, ветерани, небайдужі полтавці, представники НК та громадських організацій", - йдеться у повідомленні.
Водночас нардеп Ілля Кива у своєму Telegram-каналі написав, що вони провели з’їзд "під крики, вибухи гранат та сльозогінний газ".
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