У Полтаві відбулись сутички між Нацкорпусом та "молодіжкою" ОПЗЖ

Про це заявив у коментарі Hromadske речник поліції Полтавської області Роман Грішин.



За його словами, під будівлею, де відбувався з’їзд партії, чергувало близько 60 людей. Серед них були представники ГО "Патріоти - За життя" та націоналісти.



"Попередньо, конфлікт виник під час спроби однієї групи зайти в будівлю. Але всі обставини наразі встановлюються та перевіряються", - сказав Грішин.



Він додав, що під час сутичок був застосований газовий балончик та було чути звуки петард.



У самому Нацкорпусі підтвердили участь в акції.



"Зустріти колаборанта Киву і його ватних друзів зібрались патріоти, ветерани, небайдужі полтавці, представники НК та громадських організацій", - йдеться у повідомленні.

Водночас нардеп Ілля Кива у своєму Telegram-каналі написав, що вони провели з’їзд "під крики, вибухи гранат та сльозогінний газ".